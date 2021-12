Fille engrossée par un imam, à Yimbaya: “à l’aube et des fois la nuit, il fait rentrer ma fille dans la chambre de la mosquée” (mère)

Depuis hier soir, l’information fait la Une des réseaux sociaux. Un imam est accusé d’avoir mis enceinte une mineure de 14 ans après avoir abusé d’elle dans une mosquée, au quartier Yimbaya, carrefour KB8, une banlieue de Conakry.

Rencontrée dans la matinée de ce jeudi, 09 décembre, la mère biologique de la victime, visiblement très abattue est revenue sur les faits et comment elle a appris la mauvaise nouvelle.

« Ma fille venait lire le coran avec le monsieur en question. Et suite à cela, il a commencé à changer ma fille, il parlait de l’islam à chaque fois, sur comment la femme doit s’habiller et ma fille a changé complètement de physionomie. Ma fille est devenue méfiante en vers moi. Donc suite à cela, j’ai commencé à la parler et la conseiller mais j’ai vu que ça n’allait pas dans la tête, elle n’était plus elle-même », a relaté dame Aïssatou Kaba avant de poursuivre : « Et à l’ouverture, on l’a réinscrite à l’école. Après deux semaines de cours, elle ne rentrait plus en classe. Il paraîtrait qu’elle ne venait plus à l’école. Quand on la dépose le matin à l’école avant de partir au boulot, elle sortait pour aller chez l’imam qui a une pharmacie à Cosa », a-t-elle ajouté.

Selon dame Aïssatou Kaba, c’est le lundi 6 décembre dernier qu’elle a commencé à remarquer que la fille perdait vraiment en poids et a cherché à savoir si sa fille suivait les cours.

« le professeur de ma fille m’a dit que cela fait deux semaines que ma fille n’allait pas à l’école. Après le retour de son papa du travail à 16h je l’ai expliqué et ce jour là, ma fille n’est revenue qu’à 17 heures. Dès qu’elle est revenue, elle a compris que il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Elle a traîné dehors jusqu’à 21 heures. C’est lorsque j’ai dis que je vais rentrer et fermer ma porte qu’elle est entrée. Et le lendemain, lorsqu’elle a fini de prier, son Papa lui a emandé où elle était hier ? Perturbée, elle n’a même pas su donner des explications. Son Papa l’a chicotée et m’a dit de partir avec elle à l’hôpital pour savoir ce qui ne va pas. Arrivée à l’hôpital, comme j’ai remarqué qu’elle perdait en poids, j’ai dit au médecin de procéder à un test de grossesse pour voir si elle n’est pas enceinte avant de voir si elle n’est pas déflorée. Et le test a prouvé qu’elle était en état de famille », a expliqué la maman de la mineure.

Suite au test de grossesse qui s’est avéré positif et à l’insistance de sa maman, la fille âgée de 14 ans a révélé l’auteur de la grossesse.

« Elle m’a dit que c’est l’imam, j’ai dit quel imam ? Elle dit imam [Amadou] Barry. j’ai dit imam a osé faire ça ? Après j’ai demandé dans quelles circonstances ? (Elle me dit que c’est à la mosquée ici. Quand on fini de prier à l’aube, des fois, la nuit, il me fait rentrer dans la chambre de la mosquée]. [Fenêtre en couleur rouge ouverte sur l’image] là où les imams se reposent, c’est là-bas qu’il me faisait entrer pour faire son sale boulot) c’est là-bas qu’il a défloré ma fille et c’est là-bas qu’il a mis enceinte ma fille », a soutenu Aïssatou Kaba.

L’imam mis en cause dans cette affaire qui défraie la chronique est déjà dans les mains de la justice et la famille de la victime a saisi un avocat pour la suite de la procédure.

Mamadou Yaya Barry

622266708