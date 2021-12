Fin d’année : les vœux de Dr Ibrahima Sacko aux guinéennes et guinéens

Guinéennes, Guinéens,

Mes chers compatriotes,

Tout d’abord, je voudrai en cette nouvelle année, vous adresser mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité.

Grâce à la prise du pouvoir, le 5 septembre 2021 par le Comité National du Rassemblement pour le Développement avec à sa tête le Colonel Mamady Doumbouya; aujourd’hui, mon cœur est rempli de joies et d’espoir car en mettant fin à une soixantaine d’années marquées par la mauvaise gouvernance, l’injustice, la corruption et les violences politiques qui avaient plongé nos populations dans un état d’extrême pauvreté; notre projet d’une démocratie perenne et notre unité nationale ont été sauvés de justesse.

Aussi, je saisis cette occasion qui m’est donnée en ce jour de fête, pour leur adresser mes vifs remerciements pour la bienveillance avec laquelle ils traitent notre ancien Président de la République, le Professeur Alpha Condé, en lui garantissant un bien-être et en préservant sa dignité et son intégrité physique.

Tous les actes posés à ce jour par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Mamady Doumbouya et ses compagnons d’armes nous réconfortent et vont dans le sens de la paix sociale et de la consolidation de notre unité nationale.

J’ai la forte conviction que par leurs sens élevés des responsabilités, leurs transparences dans la gestion de la chose publique; l’objectif de la refondation de notre État qu’ils se sont fixés sera atteint, ce, bien entendu, à travers une transition démocratique apaisée.

Mes chers compatriotes,

Nous sommes liés toutes et tous, comme les doigts d’une main par un destin commun, le destin de notre chère patrie la Guinée et de l’amour profond que nous avons pour elle; c’est pourquoi l’éventualité d’un échec de notre processus de transition est à proscrire et sa réussite; une obligation pour le salut de notre peuple au-delà de toute considération ethnique, religieuse ou politique.

Le soutien inconditionnel de toute la nation aux projets de réformes en profondeur de notre État engagés par le Comité National du Rassemblement pour le Développement est une nécessité à la fois impérieuse et vitale qui va permettre sans aucun doute de laisser aux générations futures de notre pays l’héritage inestimable d’une transmission pacifique du pouvoir et ceci dans le but noble d’assurer la stabilité, la paix, l’unité nationale, le renouvellement de la classe politique et de l’administration publique; conditions indispensables au développement socio-économique de notre pays; c’est ainsi que nous bâtirons ensemble une nation forte dans laquelle chacun de nous pourra envisager son avenir avec sérénité et se construire de facto une vie meilleure et digne. Mes chers compatriotes; je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 ; que Dieu bénisse et protège notre pays la Guinée.

Je vous remercie