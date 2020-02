Fin de grève à CIS médias : “le PDG et nous, avons trouvé une solution. On reprend le boulot” (source)

Après plusieurs jours de grève, les employés du groupe Cis-Médias qui avaient demandé le départ de leur directeur général le Sénégalais Aboubacry Bâ, décident finalement de reprendre le boulot. Le dénouement de la crise a été possible grâce à l’implication vendredi du PDG de l’entreprise, le richissime homme d’affaires Mamadou Antonio Souaré.

Selon un journaliste de Cis médias qui a préféré garder l’anonymat, c’est suite à l’engagement pris par le PDG du Cis-Medias pour satisfaire leurs points de revendication, que les grévistes ont décidé de reprendre le travail aujourd’hui même.

“Nous avons envoyé une délégation rencontrer le PDG Antonio Souaré, il a pris l’engagement de trouver solution à tous nos points de revendication. Et il nous a demandé de reprendre, donc dans l’ensemble nous avons décidé de reprendre le boulot. Evidemment, il a promis désormais de s’impliquer dans la gestion de Cis médias, alors qu’avant il ne le faisait pas. Donc ce qu’il faut retenir, le PDG et nous, avons trouvé une solution, et la crise s’est arrêtée, on a repris le boulot“, a-t-il dit au bout de fil de Mediaguinee.

Les grévistes, au nombre de 73 sur 83, réclamaient entre autres le départ de Bâ qu’il accusait de gestion ‘’solitaire’’

