Fin de la réunion avec les DAF : aucun document saisi, 2è round ce mercredi

Fin de la réunion entre le colonel-président Mamadi Doumbouya et les DAF et SAF des Ministères et régies financières. La rencontre qui a fait plusieurs heures était essentiellement axée sur les finances.

Selon nos informations, il a été demandé de faire le rapport des dépenses depuis le 5 septembre dernier -date de la chute du régime d’Alpha Condé- et l’état des lieux. Les “argentiers” reviendront ce mercredi à 7 heures. Le départ sera le palais du peuple avec les documents pour l’imposant palais Mohammed V.

Autre information, aucun document de voyage n’a été saisi ni aucune décision spéciale n’a été prise à leur encontre. Du moins, pour l’instant.

Les invités spéciaux ont rejoint leurs domiciles respectifs. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee