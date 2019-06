Fin du stage du Syli à Marrakech : le textile guinéen à l’honneur (photos)

Le Syli national de Guinée a quitté aujourd’hui Marrakech après deux semaines de stage. Naby Keita et ses collègues ont pris armes et bagages pour rejoindre Alexandrie (Egypte) où ils doivent affronter samedi, 22 juin prochain un le Madagascar au compte de la 32è édition de la CAN 2019.

Les poulains du Belge étaient en tenue traditionnelle (matière de Kendeli avec motif de lépi) qui a été très appréciée par l’opinion. Le textile guinéen à l’honneur. Une belle touche du Guinéen Mohamed Gassama vivant en France.

Mediaguinee