Fin des journées de réflexion sur le sport national à Kindia : plusieurs recommandations formulées

Des journées de réflexion sur le sport national en Guinée ont pris fin ce samedi, 22 mai 2021 dans la ville des agrumes (Kindia). Au cours de ces journées d’échanges initiées par le département des Sports, les participants composés des cadres du Ministère des Sports et ceux d’autres départements ministériels, impliqués, les fédérations sportives nationales, le comité national olympique et sportif guinéen, le comité national paralympique, et d’autres acteurs œuvrant dans le carde du sport en Guinée ont formulé quelques recommandations.

Ces journées d’échanges sur le sport national guinéen ont démarré vendredi 21 mai 2021, dans un réceptif hôtelier de la place. Elles ont pour but d’échanger autour des grandes questions d’organisation et de promotion du sport national, a dit le ministre d’Etat, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow.

“Ces journées de réflexion sur le sport sont un acte par excellence d’échange et d’harmonisation des points de vue autour des grandes questions d’organisation et de promotion du spot national”, dit- il.

Conformément à l’agenda de la rencontre, les thèmes suivants ont été présentés, discutés et amendés : les missions, attributions et organisation du Ministère des Sports, la médecine du sport, la loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives, les interventions des organisations sportives nationales, la délégation du pouvoir, le contrat d’objectif, l’institut national de la jeunesse de l’éducation physique et des sports, les métiers du sport, le fond d’aide au développement du sport, l’arrêté conjoint portant prime allouée aux sélections sportives nationales, la coopération bi et multilatérale, la stratégie de développement de partenariat et mobilisation des ressources, la communication institutionnelle, la CAN 2025, des infrastructures de base de développement du sport, rénovation des stades préfectoraux et le site web du Ministère. Et, à l’issue de ces débats, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants dont entre autres :

1- Le recrutement des médecins au compte de la direction générale de la médecine du sport.

2- La mise en place d’une commission de réflexion sur le renforcement de capacités de la direction de la médecine du sport.

3- Le plaidoyer pour la promulgation de la loi

4- La limitation de la délégation du pouvoir à quatre ans renouvelable après présentation du procès verbal du congrès électif.

5- La transmission de la situation des arriérés de cotisation des fédérations sportives nationales.

6- La mise en place d’une commission interministérielle sur la relance d’NGPS.

Dans la soirée de ce samedi, ces acteurs du sport national guinéen ont visité certains lieux sportifs, notamment le stade Fodé Fissa de Kindia, en état de construction.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10