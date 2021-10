Fin du 2è round avec les DAF : rapport attendu, pas de commentaire dans la presse

Fin de la rencontre entre le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya et les DAF et SAF des départements ministériels et regies financières du pays.

La rencontre qui a débuté hier au palasi Mohammed V a pris fin ce mercredi après 10 heures.

Selon une source, il a été demandé aux DAF, SAF des différents départements ministériels et regies financières d’aller se concerter et déposer un rapport au plus tard vendredi 08 octobre prochain.

Mais aussi, il faut rappeler d’après certaines sources, qu’il a été interdit aux concernés de ne faire aucun commentaire sur la rencontre à la presse.

Elisa Camara

