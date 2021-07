Fin du BEPC à N’zérékoré : les candidats expriment saluent le bon déroulement des épreuves

Contrairement au baccalauréat, les candidats au brevet d’études du premier cycle se félicitent du bon déroulement des épreuves et se disent satisfaits d’avoir traité les sujets dans lesquels ils ont été évalués pendant ces trois jours.

Au centre Mamadou Konaté et Alpha Yaya Diallo, c’est la joie qui se lit dans leur visage.

« Dieu merci et rendez-vous au lycée l’année prochaine. J’ai bien révisé et j’ai été fier de ça. Les surveillants ont vraiment joué leur rôle, et nous aussi nous sommes restés sereins. En tout cas, l’espoir est là quant à mon admission », dira Blaise Mahomou.

Même constat chez Jeannette Guilavogui qui se dit également optimiste sur le résultat.

« C’est ma deuxième fois de faire le BEPC. Mais cette fois-ci, je serai parmi les admis. On a bien révisé et le résultat, on donne à Dieu. Mais je suis sûre que je serai au lycée », a expliqué cette candidate.

Au centre Alpha Yaya Diallo, le délégué n’a pas voulu s’exprimer à notre micro. Mais en off, il a laissé entendre que des cas de fraudes ont été signalés dans son centre mais aussi des surveillants renvoyés pour complicité de fraude.

Au niveau de la Direction préfectorale de l’Education, le bilan de cet examen n’est pas encore communiqué.

Mais en attendant cela, Moussagbé Diakité, qui avait accordé un entretien à notre rédaction dans la matinée de ce jeudi, a confié qu’il avait eu pour le moment 5 cas de fraudes au centre Alpha Yaya Diallo.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

