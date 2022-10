Fin du SADEN 2022 : la société qui a remporté le Prix Spécial du Jury est…

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée a bouclé la boucle de sa 4ème édition dans la soirée d’hier jeudi 13 octobre 2022 à Conakry. Pendant deux jours, cette 4eme édition tenue sous le thème de « L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive », a servi de cadre d’expériences immersives et participatives, d’animations attractives, d’ateliers et formations personnalisés et thématiques, de rencontres B2B et B2C, et de séances de coaching, offrant ainsi l’opportunité aux jeunes entrepreneurs de trouver l’inspiration, bénéficier de conseils gratuits et personnalisés, et même des financements en vue d’accélérer et développer leurs projets.

Se prononçant sur les défis auxquels est confronté l’entrepreneuriat féminin, Sékouba Mara, Président du SADEN, a déploré la sous-représentativité des femmes dans un grand nombre de domaines.

« Au sujet de l’entrepreneuriat féminin, cette rencontre a permis de parler de la contribution de la femme dans le changement social et la croissance économique de notre pays; mais surtout, elle a permis de faire le tour de nombreux pans d’activités qui restent inexplorés dans tous les secteurs où les femmes s’investissent en identifiant les freins et les solutions qui passeraient par un processus de renforcement des capacités sur les plans techniques, technologiques et financiers.

C’est pourquoi, je pense, et en tout cas j’espère, que pour tous les participants, ce salon aura été riche en informations et enseignements », a-t-il estimé.

Remerciant l’équipe du SADEN pour le travail qu’elle abat depuis 4 ans, Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a mis en exergue l’importance de la femme dans le processus de développement.

» Le rôle économique des femmes n’est plus à démontrer dans le processus de développement de notre pays et dans le monde. Elles représentent aujourd’hui un levier important de croissance économique et d’inclusion pour des pays comme la Guinée. Moi je dirais aussi, que le fait d’accorder autant d’attention aux femmes entrepreneurs de notre pays est une question de survie. En aidant les femmes, on règle aussi un problème de stabilité et de paix », a-t-il déclaré.

Anne Dudte, la première conseillère de l’ambassade des USA a remercié le SADEN pour son soutien en faveur des entrepreneurs.

« J’ai l’honneur d’être ici pour parler de l’importance de l’entrepreneuriat en Guinée, et je peux dire que les entrepreneurs sont les piliers de l’économie de la Guinée, ce qui est plus important. C’est pourquoi je voudrais au nom de l’ambassade des États-Unis, remercier le SADEN pour son soutien en faveur des entrepreneurs et de la communauté des affaires », a-t-elle remercié.

Cette année, les prix ont été décernés à Billet Facile dans la catégorie Digital, à Kakouma Agrotech dans la catégorie agrobusiness, the place by Air de fête dans la catégorie culture et divertissement et en ce qui concerne le Prix Spécial du Jury, le prix est revenu Zeina Cacao. Une société de transformation du cacao en chocolat.

Très heureuse pour ce trophée, Djenabou Diallo, gérante de la société Zeina Cacao a remercié les organisateurs du SADEN pour cet honneur dont elle a fait l’objet

« Je suis vraiment très fière de ce prix et je remercie les organisateurs du SADEN pour cette opportunité qu’ils nous donnent d’exprimer ce qu’on fait et ce qu’on est capable de développer. Je suis là première à développer le chocolat en Guinée et si je suis récompensée pour ça, je dis merci au SADEN de m’avoir honorée. Ce prix apportera beaucoup à notre entreprise parce que déjà avec les deux jours de SADEN, on a eu beaucoup plus de visibilité parce qu’on a compris qu’il y avait assez de personnes qui ne savaient pas qu’il y avait du chocolat made in Guinée ici. On a fait un service libre de dégustation de nos différents parfums de chocolat et ça a permis aux gens de déguster et de comprendre que vraiment ça existe. Donc merci au SADEN, et ce prix va nous aider à renforcer notre capacité à avoir confiance en nous, à avoir une crédibilité au niveau des bailleurs, à avoir une crédibilité au niveau de la population, à avoir une crédibilité au niveau international», s’est-elle réjouie.

À noter qu’en plus des 30 millions qu’ont reçu chacun de ces lauréats, ils bénéficieront d’un accompagnement technique d’une année de la part de l’équipe du SADEN.

Maciré Camara