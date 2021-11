Fin d’une série de sessions de formation en faveur des cadres guinéens, à Conakry

Démarrées le 8 novembre dernier, les sessions de formation en faveur des cadres guinéens ont pris fin ce mercredi 17 novembre 2021, dans un réceptif hôtelier de la place. L’initiative est de l’inspection générale du travail avec à sa tête Dr Alya Camara, en partenariat avec le bureau international du travail (BIT/Dakar).

C’est le secrétaire général du Ministère du Travail et de la fonction publique, Ousmane Bangoura qui a procédé à la clôture de ces formations en présence de plusieurs invités et de nombreux participants à ces dites formations.

Durant huit jours, des experts du BIT/Dakar et des cadres participants ont échangé sur plusieurs thématiques dont : le montage des projets, la mobilisation des ressources et le suivi-évaluation ; les enjeux, les défis et les fondamentaux d’un système d’administration du travail moderne et efficace ; les principes et modalités pratiques d’intervention du CNDS et des autres acteurs dans le processus de concertation et de règlements des conflits en Guinée.

Dans son allocution de circonstance, l’inspecteur général du travail est revenu sur l’ensemble du déroulé de ces différentes sessions, avant d’adresser ses vifs remerciements à son partenaire (BIT) et à tous ceux qui œuvrent pour la perfection de l’administration du travail.

« Je voudrais profiter de cette cérémonie pour renouveler une fois de plus mes chaleureuses félicitations aux formateurs du BIT pour leur professionnalisme et la qualité des enseignements fournis aux participants. Aux collègues et partenaires sociaux, mes sincères remerciements pour votre participation active aux présents ateliers », a martelé Dr Alya Camara.

De son côté, Elhadj Amadou Sacko, expert du BIT a rappelé leur rôle qui était selon lui, de venir appuyer l’administration guinéenne pour qu’elle soit efficace et pour qu’elle soit en mesure de pouvoir répondre aux nombreuses préoccupations et aux besoins des usagers de cette administration. Il a en outre rassuré que l’accompagnement de son institution (BIT) en faveur de la Guinée ne fera pas.

Quant aux participants, ils ont par la voix de leur porte-parole, remercié le ministère du travail et de la fonction publique à travers l’inspection générale du travail et le BIT pour la concrétisation de ces différentes formations. Ils ont par ailleurs demandé la démultiplication de ces genres d’initiatives qui permettront aux cadres guinéens d’être sur la même longueur d’onde que leurs collègues d’autres pays.

Au nom de son ministre, le secrétaire général du département en charge du Travail et de la fonction n’a pas manqué de mot pour saluer cette initiative qui a permis aux participants de renforcer leurs capacités.

« Je voudrais vous remercier pour toute la stratégie déployée pour la réussite de ces sessions de formation. Je m’investirai en collaboration avec mes services techniques à amplifier d’avantages le partenariat ave votre institution dans le cadre de l’accompagnement et du suivi de certains projets notamment l’évaluation du programme pays pour travail décent (PPTD) », dira-t-il.

Plus loin, il a félicité les cadres de l’inspection général du travail pour le travail abattu dans l’organisation et la tenue ‘’efficace’’ de ces sessions de formations des cadres guinéens.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestions aux participants

Youssouf Keita