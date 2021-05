Fin ou poursuite de la grève dans les cours et tribunaux: une déclaration conjointe des huissiers et avocats attendue mardi

Finalement, c’est le mardi 11 mai 2021 que les huissiers et avocats, dans une déclaration conjointe, vont se prononcer sur la suspension ou non de la grève qui sévit dans les cours et tribunaux depuis deux semaines maintenant concernant “la non exécution des décisions de justice dans le pays”. C’est une annonce faite ce vendredi 07 mai 2021 par le président de la Chambre nationale des huissiers, Me Sory Daouda Camara, au sortir d’une assemblée générale avec la base au quartier général.

Selon le président des huissiers de Guinée, l’objectif de cette rencontre d’aujourd’hui avec la base est de faire le compte rendu des travaux de la commission chargée des négociations. Et le 2ème point portait sur la question relative au ministère de la Justice qui a demandé, en mettant en place le comité d’experts, d’accepter de reprendre les activités en attendant la fin des travaux dudit comité.

« Tout le monde n’a pas répondu à l’appel aujourd’hui. Il y a l’avis des avocats et des notaires qui compte. Donc, nous ne pouvons rien décider aujourd’hui avant la prochaine rencontre qui est prévue le mardi où une déclaration commune sera faite. Ça sera à la cour d’appel de Conakry. Donc pour le moment, le mot d’ordre de la grève reste maintenu. »

Elisa Camara

+224654957322