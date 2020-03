Finalement, c’est Nana Akufo-Addo qui va conduire la médiation à Conakry

Tout peut chambouler à la dernière minute. La médiation en Guinée sera finalement conduite par le très respecté et pondéré président du Ghana Nana Akufo-Ado qui pourrait être à Conakry incessamment. La Cedeao l’a préféré à beaucoup d’autres présidents.

La mission de chefs d’Etat ouest-africains qui pourrait être composée des présidents nigérian et ivoirien- arrive, selon nos informations, à Conakry pour négocier “la réintégration” des principaux partis de l’opposition dans le jeu électoral. Ces formations avaient boudé le scrutin -sans cesse reporté- pour cause, disent-elles, de non transparence, notamment le fichier électoral.

Alpha Condé qui a déjà pris un décret convoquant le corps électoral le 22 mars prochain pour le double scrutin législatif et référendaire fausse ainsi le calcul du président ghanéen et ancien diplomate qui doit avoir du sang dans les veines pour faire bouger les choses.

Focus de Mediaguinee