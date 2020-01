Finance inclusive : le cadre de concertation entre les acteurs met 2 camions flambant neufs à la disposition de Global Transport

Mis en place en 2018, le cadre de concertation entre les acteurs de la finance inclusive en Guinée continue d’accompagner les petites entreprises guinéennes. Ce jeudi, 16 janvier 2020, il a procédé à la remise officielle de deux (2) camions flambant neufs sous forme de prêt à l’entreprise ‘’Global Transport’’ appartenant à Ousmane Diané et qui évolue dans la zone de Boké.

C’était en présence des représentants de toutes les structures qui composent ledit cadre de concertation y compris le programme des Nations Unies pour le Développement (PUD) et Afriland First Bank.

Présent à ladite cérémonie, le représentant adjoint du PUD en Guinée s’est réjoui de la qualité de l’encadrement qui a été fourni par les différents partenaires mis dans ce cadre de concertation, avant d’indiquer :

« Vous savez, nous sommes au début d’une nouvelle décennie, l’année 2020. Et je pense qu’à mis-parcours du premier mois de cette année, nous procédons à un acte historique. Historique pour le cadre de concertation que nous avons mis en place, il y a plus de deux ans, et qui permet aujourd’hui à des personnes vulnérables dans le processus de développement en Guinée d’évoluer. Monsieur Diané fait parti des cinq (5) champions que nous avons identifiés parmi une trentaine de projets. Aujourd’hui, nous concrétisons un acte de mis à disposition d’équipements qui permettront à un jeune entrepreneur guinéen de prendre les rênes et les commandes de son avenir en qualité d’acteur de développement de la Guinée. Cela s’explique par la qualité de la personnalité de cet entrepreneur, de la qualité de l’encadrement qui a été fourni aussi par les différents partenaires que nous avons mis dans ce cadre de concertation, en occurrence Afriland First Bank. Parce que la mise à disposition d’un prêt pour l’acquisition de ces camions procède d’un ensemble de démarche administrative, juridique et financière. Et si aujourd’hui, Monsieur Diané s’est engagé à pouvoir procéder au remboursement et qu’Afriland a accepté de s’engager aussi pour financer l’acquisition de deux camions flambant neufs que nous voyons ici, c’est dû au fait que les critères d’éligibilité des prestataires et des entrepreneurs au niveau du cadre de concertation sont respectés », dira entre autres Eloi Kouadio IV.

De son côté, le Directeur général d’Afriland First Bank, Guy Laurent Fondjo dira qu’il faut saluer cette synergie entre un partenaire technique et financier, le gouvernement guinéen et une banque privée qui se mettent ensemble pour véritablement toucher la problématique d’inclusion financière, sociale et économique.

« Nous sommes fiers aujourd’hui de constater qu’à partir de l’inclusion financière, nous sommes en train d’aboutir à une inclusion totale de tous les autres compartiments de la vie. Pour nous en tant que banque et tant que secteur privé, ça nous encourage dans notre devoir de banque citoyenne et dans notre devoir de créer de nouvelles formes d’appui financier aux personnes et également aux chefs d’entreprises en tenant compte des spécificités liées à notre environnement », dit-il, tout en remerciant M. Diané du fait qu’il a déjà commencé à rembourser son crédit.

Heureux de cet accompagnement, le bénéficiaire (Ousmane Diané) n’a pas manqué de mots pour remercier l’ensemble des membres du cadre de concertation. A l’en croire, ces deux nouveaux camions viennent à point nommer pour changer l’élan d’évolution de son entreprise qui, selon lui, a déjà signé un contrat de transport avec la société UMS.

« Avec ces camions comme je le disais tout à l’heure, l’enjeu est très important. Puisqu’il s’agira non seulement de contribuer au remboursement des prêts contractés avec Afriland First Bank à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs guinéens. Mais aussi, c’est pour nous permettre d’honorer nos engagements vis-à-vis des personnes handicapées de Boké. Car, à la signature de ce contrat, nous nous sommes engagés à reverser 15% des revenus nettes de l’exploitation de ce contrat à l’association des personnes handicapées de Boké… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30