Financement du Hezbollah en Guinée : le pg requiert le gel des avoirs et la levée de l’immunité et privilège de Ali Saadi et Ibrahim Taher

Sale temps pour les hommes d’affaires guinéens Ali Saadi et Ibrahim Taher, accusés par les Américains de financer le Hezbollah en Guinée.

Suite aux faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahima Taher et Ali Saadi, tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résident en République de Guinée.m, le Parquet Général (PG) de la Cour d’Appel de Conakry, a lors d’un point de presse qu’il a animé ce lundi 7 mars, instruit l’ouverture d’une information judiciaire sur ces faits présumés du financement de terrorisme et par la même occasion, la Cour a requis le gel des avoirs et la levée de toute immunité et privilège dont pourrait se prévaloir des personnes poursuivies.

Prenant la parole, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a rappelé ceci: » Il a été porté à la connaissance du Procureur Général à travers le communiqué de l’ambassade des États-Unis en République de Guinée, la déclaration du porte-parole du département d’Etat en date du 4 mars 2022, les faits présumés de financement du terrorisme reprochés aux nommés Ibrahim Taher et Ali Saadi, tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résidant en République de Guinée. Il résulte dudit communiqué que les mis en cause ont été désignés par le bureau de compte des avoirs en étranger en abrégé OFAQ du département du Trésor des États-Unis comme des financiers présumés d’une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis… »Poursuivant, le Procureur Général près la Cour de Conakry instruit le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans délai, par voie d’information judiciaire » contre les nommés Ibrahima Taher et Ali Saadi tous des hommes d’affaires d’origine libanaise résidant en République de Guinée ainsi que toute personne susceptible d’être dénoncée dans la présente procédure pour des présomptions graves de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, faits prévus et punis par les articles 8, 112 de la loi ordinaire L/2021/024/AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 499 à 509 du code du code pénal », a-t-il précisé.

Par la même occasion, le Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry requiert » des gels des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l’encontre des personnes physiques ou morales contre lesquelles une information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition conformément à l’article 10 de la loi ordinaire L/2021/024/ AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et 168 du code de procédure pénale. »

Pour finir, le Parquet Général requiert « la levée de toute immunité et privilège dont pourraient se prévaloir des personnes poursuivies, dans l’intérêt de la loi, jusqu’à la fin de la procédure. Le Procureur Général attaque du prix à l’exécution des présentes instructions. », peut-on lire entre autres dans cette communication faite par Alphonse Charles Wright.

