Finances mobiles : Orange Money et Vista Bank signent un partenariat

Pour offrir à leurs clients la possibilité d’effectuer directement leurs transactions bancaires sans avoir à se déplacer et en toute simplicité, orange finances mobiles Guinée, filiale d’Orange Guinée à travers son projet “Accès à ma banque” a procédé ce jeudi, 4 mars 2021, à la signature d’un partenariat avec la Vista Bank. Ce service est disponible 24h/24h et 7 jours sur 7 auprès de tous les points de vente Orange Money.

Sékou Amadou Bah, Directeur général d’Orange finances mobiles expliqué : « Nous avons ce service qui permet aux clients communs que nous avons avec la Vista Bank de faire des transactions bancaires sans se déplacer. Avec ce partenariat, les clients de la Vista peuvent faire leurs consultations de solde, leurs transactions bancaires du compte Orange Money vers le compte bancaire, du compte bancaire vers le compte Orange Money sans se déplacer dans nos 42 mille points de vente qui sont aujourd’hui actifs en Guinée. »





Que ce soit un Smartphone ou pas, a indiqué le chef d’Orange Money. « Dans les zones rurales il n y en a pas beaucoup. Il peut a partir du USSD taper *144#, aller dans les services financiers, accès à ma banque, il verra Vista et il fera ses opérations sans se déplacer. »



Précisant que le montant maximum pour la transaction est de 10 millions de francs guinéens : « C’est des politiques qu’on définit ensemble avec la Vista, selon l’appétence au risque. Après, si on décide de rehausser les seuils ou de les baisser, on le fait comme on le souhaite. »



Pour la Directrice générale de Vista Bank, Yacine Bayo, « c’est une véritable opportunité pour nos clients qui ont toujours réclamé ce type de service. »

En effet, a-t- elle rappelé, « avec le développement de la finance numérique et l’évolution de l’environnement réglementaire, il est apparu nécessairement pour les institutions bancaires de nouer des alliances stratégiques avec les opérateurs de téléphonie, notamment, Orange Finances mobiles Guinée pour offrir à leurs clients des services à fortes valeurs ajoutées. »

Elisa Camara

+224654957322