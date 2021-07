Fixation des dates des examens nationaux : candidats et encadreurs font part de leur surprise

Le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation a fixé les dates des examens nationaux : le baccalauréat du 22 au 24 juillet ; le Brevet d’études du premier cycle du 26 au 29 juillet ; l’examen de fin d’études élémentaire du 30 juillet au 1er août. Le lundi 5 juillet 2021, notre rédaction a sillonné quelques écoles pour connaître les avis des élèves et encadreurs par rapport à cette annonce. La plupart des encadreurs et élèves ont fait part de leur surprise.

Au groupe scolaire ‘’Saint Louis’’ de Sonfonia-gare, les programmes sont presque achevés. Mais pour Amadou Biro Diallo, le directeur des études, le ministère n’a pas respecté le calendrier initial qui était prévu au mois d’août. «Personnellement, je dirais que l’annonce des dates de ces différents examens nationaux a été presque une surprise pour nous. Que ce soit du côté des élèves, encadreurs et voire même les parents d’élèves. Aujourd’hui, le seul atout que nous avons, c’est que nous avons beaucoup évolué avec les programmes, même si nous ne sommes pas à 100%. Nous sommes surpris parce que le calendrier qu’on nous a donné à la DCE c’était du 15 au 30 août. Et la deuxième des choses, actuellement, nous sommes avec les examens blancs.»

En plus de la surprise dont il parle, ce directeur pense que le ministère a très mal programmé les candidats.

«Et concernant l’examen d’entrée en 7ème année, ça a été très mal planifié. », dit-il.

Sâa Robert Lelano, enseignant de la 6ème année au groupe scolaire ‘’Saint Louis’’ de Sonfonia se réjouit du calendrier donné par le ministère.

«Moi je suis très ravi de ce calendrier établi par le ministère, parce que le mois d’août c’est un mois pendant lequel il pleut beaucoup à Conakry. Avec les petits enfants, ça pourrait causer assez de risques. Et deuxièmement, nos élèves sont les derniers et cela pourra permettre à nos candidats de bien mémoriser les leçons.», a-t-il déclaré.

Jacob Sagno est le proviseur du groupe scolaire Christine Camara de Dabompa. Malgré qu’il soit surpris par la date donnée par le ministère, il affirme que ses élèves sont prêts à affronter les examens. «Les dates-là étaient longtemps attendues, donc les avoir ne surprend pas, sauf que nous nous inquiétons pour les plus petits. On envoie leur examen en dernière position, c’est la seule fausse note. Sinon, il n’y a pas de problème. Par rapport à l’évolution des programmes, il n’y a vraiment pas grand-chose à dire, parce que cette année, on dit Dieu merci, il n’y pas eu d’incidents et de problèmes qui empêchent l’évolution des cours. A l’instant T, au groupe scolaire Christine Camara, presque tous les programmes sont finis. Nos élèves sont fins prêts à affronter ces examens. », affirme ce proviseur.

Dans le même établissement, les élèves sont d’avis avec les encadreurs. Ils disent qu’ils sont étonnés du décalage des dates d’examens mais qu’ils sont prêts à les affronter.

«Cette date m’a beaucoup étonné, parce qu’on pensait que les examens étaient prévus au mois d’août. Subitement, le ministre de l’Education a pris une décision pour nous dire que le BEPC est prévu du 26 au 29 juillet, parce que la date est trop proche. Donc à cette allure, moi j’ai peur d’affronter le brevet», a indiqué Rosine Théa, candidate au BEPC.

Pour Ousmane Bah, candidat au bac, le ministère aurait dû commencer par les élèves de la 6ème année.

« Cette année, nous avons constaté qu’il y a eu un changement au niveau du ministère de l’Education. Ces dates ont été fixées, les élèves ne s’y attendaient pas. Nous ne sommes pas satisfaits des dates. Le ministère devait programmer les tout petits d’abord ; après, nous. Malgré tout, nous allons affronter ces examens sans faute.», a-t-il affirmé.

Si les candidats au bac sont mécontents compte de la disposition des dates de cette année par rapport aux années passées, les candidats de l’examen de fin d’études élémentaires sont très contents.

C’est le cas d’Ali Badara Kakoro, candidat à l’examen d’entrée en 7ème année. «Je suis content par rapport à la date de l’examen. Même s’il y a la pluie, moi je suis content parce que ça va me permettre de réviser mes leçons. Et s’il pleut, je vais porter un manteau et prendre un parapluie. Donc je peux faire face à cela.», dit-il.

A signaler qu’à l’approche de ces examens, dans certains établissements de la place, quelques élèves ne sont pas encore dans les normes par rapport même à la prise de photos.

Christine Finda Kamano