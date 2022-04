Le gouvernement, à travers le ministère du Budget, a décidé de baisser dans l’immédiat les droits de douane sur certains produits de première nécessité dont le riz, la farine, le sucre. Cette décision est censée entrer en vigueur immédiatement pendant le mois de Ramadan à compter du 24 Mars dernier.

Cependant, nous sommes au premier jour du mois de pénitence et les réalités ne sont toujours pas conformes à celles dictées par les autorités guinéennes dans les différents marchés du pays.

Chose que Mamadou Nègué Bah explique par le non-respect des principes de réduction sur le dédouanement. « Nous, comme tous autres musulmans, nous voulons que ces 30 jours se passent bien avec beaucoup de soulagement et de tranquillité. Notre part de contribution c’est en vendant convenablement nos produits en évitant les péchés. Mais si l’Etat ne baisse pas les prix, surtout à temps, nous ne pouvons pas non plus nous conduire à la faillite en voulant soulager les autres. C’est aussi notre gagne-pain et celui de toutes nos familles », a déploré ce commerçant au grand marché de Matoto.

Comme d’habitude, les fidèles musulmans continuent de se soumettre à la volonté des vendeurs à travers la flambée des prix parce qu’il n’y pas d’autres solutions d’approvisionnement. Ce que déplore Salématou Camara, mère de famille. « Nous avons appris avec soulagement que les prix vont baisser sur le marché, une décision qui m’a presque fait danser. A ma grande surprise, ce premier jour du mois saint, il y a une augmentation du prix des condiments et d’autres produits, Vraiment c’est frustrant », a-a-t-elle regretté. Et d’ajouter : « A chaque fois que je suis devant une boutique pour un sac de riz blanc, on me parle de 280.000f et 110.000fg pour 5 litres d’huile. En essayant de négocier, ils (vendeurs, ndlr) ne me regardent même plus. Cette année, le marché est devenu la pharmacie, on ne permet même pas de discuter le prix ou parler de rabais annoncé par le CNRD »

A noter que l’Etat a perdu le contrôle du marché depuis le temps de feu Lansana Conté et cette réalité risque de perpétuer avec l’actuel régime militaire.

Mariame Mayi Cissé