FNDC/Départ d’Alpha Condé du pouvoir : Mohamed Cissé du PDC appelle à un changement de stratégie

A entendre le président du PDC qui intervenait ce mardi 21 juillet 2020 dans l’émission ‘’lequotidien’’ sur la radio Djigui, le problème de la Guinée n’est pas le Président Alpha Condé. Mohamed Cissé pense que le combat devrait être focalisé sur le départ du Rpg-arc-en-ciel du pouvoir en 2020. Tout de même, il reconnaît l’arrivée d’Alpha Condé à la faveur des élections en 2010, mais souhaite que le parti au pouvoir soit sanctionné à travers les urnes en 2020.

« On a essayé de régler les choses à travers les manifestations, mais est-ce que cela a payé ? Quel est le résultat de l’opposition guinéenne depuis 2010 ? Aujourd’hui, tous ceux qui appellent les enfants à sortir dans la rue, ils doivent se regarder dans le miroir et dire qu’ils ont fait du mal. Sortez dans les rues, vous allez voir que les véhiculent circulent normalement parce que les gens en ont marre aussi. C’est un plan qui ne fonctionne pas. Donc, il faudrait que les gens acceptent de changer de stratégie », a-t-il lancé.

Pour le président du parti qui a déjà déclaré sa candidature à l’élection présidentielle prochaine, « Il faut aller à la table de négociation. On a voulu empêcher une élection, ça n’a pas marché, il y a eu une Assemblée nationale … Nous voulons une négociation mais, sauf que le camp d’en face n’est pas aussi crédible. On a un pouvoir qui ne respecte pas ses promesses. Il faut amener tout le monde autour d’une table et que le débat soit sincère. Le problème que nous avons au niveau de l’opposition, c’est comment dégager le Rpg du pouvoir. Si nous nous focalisons sur le débat sur Alpha Condé…Ce ne sont pas des manifestations de rue qui l’ont porté au pouvoir, il a été porté à travers des élections. Et si on veut le déloger, on va le déloger à travers des élections. Et, on va le faire partir à travers les urnes », martèle-t-il.

Mohamed Cissé