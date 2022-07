FNDC : Est-ce la l’aigreur ou le péché d’Israël qui s’abat sur sa Coordination ? (Ange Gabriel Haba)

Par ironie du sort, Oumar SYLLA dit Fonikè Menguè, l’actuel coordinateur du FNDC, puisque c’est de lui qu’il s’agit, qualifie le Procureur Général, d’un Procureur issu d’un coup d’Etat militaire qui n’a ni la légitimité, ni la légalité…, pour ne citer que ceci ;

Et par agitation et immaturité, le FNDC ignore que c’est grâce à ce coup d’Etat qu’ils ont tous été libérés de la prison ;

Ils oublient que ce Procureur qu’ils attaquent est celui qui a pris tous les risques pour défendre leur cause pendant le régime d’Alpha CONDE, et c’est ce même procureur qu’ils avaient saisi pour pour la poursuite des auteurs de crimes de sang à travers leurs avocats blancs et Guinéens;

Ce régime qu’ils traitent de coup d’Etat, est le régime à qui ils ont demandé des postes de responsabilité et 10 places au CNT ;

Cette sortie chagrinière et féroce du Coordinateur du FNDC dénote la rage et la haine qui caractérisent les agissements de ce mouvement devenu une honte nationale.

C’est pas sérieux ça prouve que ce mouvement évolue au gré de son intérêt personnel pas celui du peuple.

L’histoire donne finalement raison au CNRD qui ne s’est pas trompé de mettre ces imposteurs qui n’ont autre mission que de salir la République, à des hautes fonctions, sinon la Guinée serait dans une profonde humiliation du fait de ces jeunes qui n’ont aucun sens d’Homme d’Etat. Mais comme Valéry Giscard disait, je cite : « Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison » fin de citation.

Ange Gabriel Haba,

Acteur de la société civile Guinéenne