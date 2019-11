FNDC : la jeunesse CEDEAO-Guinée salue la marche pacifique et condamne la présence des mineurs et écoliers (déclaration)

Les partisans du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont marché ce jeudi, 7 novembre de la Tannerie à l’esplanade du stade du 28 septembre de Conakry. Objectif, protester contre le changement de constitution et le troisième mandat du président Alpha Condé.

Pour cette journée, la Jeunesse CEDEAO-Guinée, plateforme de la société civile a présenté son rapport à la presse. Dans cette note dont Mediaguinee détient copie, elle apprécie ‘’le civisme et le comportement pacifique de la marche » et dénonce par contre, la participation des mineurs et des écoliers… ». Déclaration…