FNDC: un autre groupe de coordinateurs monte au créneau et met en garde Alhabib Bah et Cie

L’on assiste désormais à une guéguerre de leadership au sein des coordinations du FNDC à la base.

Après la conférence de presse de certains responsables des antennes et coordinations du FNDC hier, qui ont dénoncé la gestion et menacé de porter une plainte contre des leaders du mouvement, ce mercredi 9 février 2022, c’est au tour de cet autre groupe qui se fait appeler “Coordinations des antennes du FNDC à la base” des communes de Matam, Matoto, Dixinn, Coyah, Ratoma, Kaloum d’animer une conférence de presse, à la Maison Commune des Journalistes à Conakry, pour se désolidariser du groupe qui se dit collectif des coordinateurs des antennes du FNDC pour usurpation de titre.

Pour eux, la personne de Foniké Mengué à la tête de la coordination nationale fait peur aux personnes dans l’ombre.

Dans leur communication, lue par Oumar Diawara, ils ont fait savoir que c’est avec une grande surprise qu’il ont lu dans la presse l’existence d’un collectif des coordinateurs des antennes du FNDC. Avant de condamner ce qu’ils considèrent comme une usurpation de titre dont ce groupe d’individus s’est rendu coupable.

Pour la petite histoire, ils ont dans leur communication rappeler ceci: «Les coordinateurs des antennes du FNDC ont été contactés après le 5 septembre 2021 par ce groupe de jeunes afin d’exiger de la coordination nationale la nomination des coordinateurs des antennes du FNDC et certains membres dans les postes administratifs dans l’administration publique et au CNT. La coordination nationale saisie de cette question nous a indiqué que le combat n’est pas encore terminé et qu’il faudra resserrer les rangs pour veiller sur la transition en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.», explique-t-il.

Poursuivant, ces jeunes qui collaborent avec le comité de pilotage du FNDC ont ajouté ceci: «Ce groupe de jeunes fâchés a estimé qu’ils ne sont plus disposés à continuer le combat et par conséquent qu’ils vont contourner la coordination nationale pour aller directement discuter avec le CNRD. Nous avons décidé de nous éloigner de ces jeunes et de rester derrière la décision de la

coordination nationale de continuer le combat pour un retour à l’ordre constitutionnel. Les antennes du FNDC décident de démettre ce groupe de jeunes de leurs fonctions respectives dans les différentes antennes.»

Plus loin, ces responsables des coordinations ont invité cet autre groupe qu’ils qualifient d’usurpateurs, «à s’abstenir de l’utilisation des antennes dans leur communication sous peine d’être poursuivis pour usurpation de titre devant la justice. Nous invitons les citoyens pro-démocratie à rester derrière le Général Faniké Menguè, coordinateur national du FNDC pour la poursuite du combat citoyen jusqu’au retour à l’ordre

constitutionnel à travers l’élection d’un président civil. Nous invitons ce groupe de jeunes, qui se réclament du collectif des coordinateurs du FNDC, à présenter ses excuses aux militants et sympathisants du FNDC et à quitter derrière les forces occultes qui les financent pour déstabiliser le FNDC.»

Mamadou Yaya Barry