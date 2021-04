FNDC version Bachir chez Makalé Traoré du PACT : ”nous continuons nos démarches concernant la paix et la libération des détenus”

Dans le cadre de son combat pour la libération des membres du Front national pour la défense de la constitution, le FNDC dirigé par Mohamed Bachir Diallo a rencontré ce mardi, 20 avril, 2021 la présidente du Parti de l’Action citoyenne par le Travail (PACT). Avec Dr Makalé Traoré, tout l’engagement a été pris afin d’œuvrer pour la réussite de ce combat.

Cette rencontre entre la présidente du PACT et le coordinateur de l’autre faction du FNDC s’inscrit dans le cadre de la promotion de la paix en Guinée. Pour Mohamed Bachir Diallo, cela doit forcément commencer par la libération des membres du Front qu’il représente actuellement, notamment les mineurs qui ont été arrêtés et emprisonnés lors des manifestations politiques dans le pays.

« Nous continuons nos démarches concernant la paix et la libération des détenus. Surtout en ce qui concerne les jeunes mineurs qui sont détenus à la maison centrale de Coronthie ici et à l’intérieur du pays. Se donner les mains et demander de l’aide à cette grande Dame de nous accompagner. Une chose qu’elle a acceptée », a-t-il confié.

Justement, la libération des détenus pour donner la chance au renforcement du tissu social en Guinée, semble être une préoccupation également pour Dr Makalé Traoré qui a promis d’apporter son aide pour gagner ce pari.

« J’ai reçu Bachir avec toute son équipe. Je les ai écoutés avec beaucoup d’attention. Ils ont des préoccupations qui sont des préoccupations nobles. Je leur ai dit que je vais apporter ma contribution pour les aider à avancer. L’engagement pris, c’est de les accompagner, de les aider à avancer et de leur donner des conseils pour que justement la démarche ou les démarches qu’ils ont entamées puissent aboutir dans l’intérêt de l’organisation qu’ils représentent et dans l’intérêt de la Guinée », a rassuré Dr Makalé Traoré.

A en croire Mohamed Bachir Diallo, après l’étape des mineurs détenus, il sera aussi question d’entamer la phase des leaders politiques qui croupissent actuellement à la maison centrale de Coronthie. L’idéal, selon lui, est de construire une Guinée unie et paisible.

Yamoussa Camara

657851102