FNDC version de Bachir Diallo : rencontre avec le parti de Bah Oury pour une éventuelle collaboration

La faction du Front national pour la défense de la constitution dirigée par Mohamed Bachir Diallo s’active sur terrain pour le renforcement et la promotion de la paix en Guinée. Elle a rencontré ce samedi le parti UDRG de l’opposant Bah Oury pour la circonstance. Au cœur des débats: des moyens à trouver pour favoriser la libération des opposants politiques.

Selon le coordinateur général de cette faction, la rencontre qui a commencé ce 10 avril avec le parti UGRD a un objectif très ambitieux. Elle vise non seulement à renouveler les contacts pour redéfinir les stratégies pour un combat citoyen, mais aussi trouver des alternatives afin de pouvoir plaider la cause de tous les détenus politiques, notamment Ousmane Gaoual Diallo et Cie.

« On a décidé cette fois-ci de rencontrer les leaders politiques qui avaient su dès au départ que la méthodologie utilisée par l’ancienne coordination n’était pas la bonne. C’est que beaucoup ont mal jugé le départ de M. Bah Oury. Et là, c’est une raison très particulière. Parce que l’homme était toujours à nos côtés. C’est une question d’hommage. Il a eu toujours le temps de nous soutenir dans nos combats. C’est une question de soutien moral et stratégique pour la libération des jeunes détenus à la maison centrale. Surtout les jeunes du FNDC », a dit Bachir Diallo.

En lieu et place de Bah Oury, cette rencontre qui s’est tenue au siège de l’UGRD a été coprésidée par le secrétaire national de la jeunesse et le vice-président chargé des affaires politiques. Ibrahima Keita a salué une initiative responsable.

« Pour nous, l’initiative n’est pas mauvaise. Donc, nous avons pris acte de leur présence et de leur suggestion par rapport à une éventuelle collaboration entre l’UDRG et leur équipe. Nous sommes pour l’émancipation de la jeunesse, nous sommes pour l’alternance dans ce pays, nous sommes avec toutes les organisations qui sont pour une démocratie réelle, participative et inclusive dans ce pays. Donc, toutes les fois qu’il y a des actes posés par les acteurs sociaux et politiques allant dans le sens de l’émergence de ce pays, nous les accompagnons », a-t-il mentionné.

A préciser qu’après le parti de Bah Oury, d’autres sont également dans le viseur du FNDC version Bachir dans les prochains jours, selon les informations recueillies sur place.

Yamoussa Camara

657851102