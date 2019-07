Fodé Baldé convoqué au tribunal de Kaloum, le 15 juillet (cellule com UFR)

La persécution contre notre collègue Fodé Baldé, responsable de la Communication digitale de l’Union des forces républicaines (UFR), membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) continue. Sa convocation vient d’être fixée à nouveau au 15 juillet 2019 au Tribunal de première instance de Kaloum.

Nous réaffirmons notre soutien inconditionnel à notre collaborateur, tout en ayant confiance à la justice et à nos avocats pour que le droit soit dit. Toutefois, nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale de ce qui peut être une dérive et une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression consacrées par notre Constitution en son article 7.

Cellule Com UFR