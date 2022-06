Fodé Baldé : « le CNRD est allé jusqu’à Kolon pour mesurer la maison du président Sidya… »

C’est au cours de l’assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines tenue samedi 4 Juin que Fode Baldé s’est imprégné des réalités qui, jusqu’à présent, retardent la restitution de la résidence du président du parti.

Selon lui, le CNRD à travers l’autorité judiciaire qui s’est autrefois portée incapable de trancher l’affaire se voit forcée d’être du côté du gouvernement transitoire face à Sydia Touré.

« Comme l’autorité judiciaire s’est montrée incompétente, le CNRD veut trancher la loi en sa faveur en forçant la main à la juge en personne pour nous faire perdre », a déclaré ce responsable chargé de la communication digitale.

Dès lors, Fodé Baldé s’accentue sur la volonté manifeste du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé.

« Vous retiendrez que des membres du CNRD sont allés jusqu’au domicile du président Sidya à Kolon (Boffa)pour mesurer les murs et connaître la distance entre la construction et la route afin de savoir si ça répond aux normes de distanciation. C’est un fait qui doit nous interpeller, parce que de nos jours on fait et on dit ce qu’on veut, cela vient du fait qu’un ministre de la transition a dit que même si la justice dictait le droit en restituant la résidence de M. Sidya Touré, lui Mory Condé et les membres du CNRD engageront les procédures pour récupérer la résidence de M. Sidya Touré pour cause d’utilité publique’’.

Pour finir, Fodé Baldé, au nom du parti, promet de suivre le dossier concernant la récupération de la résidence de l’ex Premier ministre de Lansana Conté, également les propos tenus par le MATD. « Les Guinéens observent, l’opinion retient qu’il a dit cela et nous en tiendrons compte à la suite de cette affaire. Que cela soit su de tout le monde », a promis le chargé de communication de l’UFR

Mariame Mayi Cissé