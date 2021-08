Fodé Baldé (Ufr) dément Cellou Dalein : “il n’a jamais été question d’un quelconque rapprochement avec l’UFDG”

Dans l’émission «Mirador» de Fim fm ce mardi, 31 août, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée Cellou Dalein Diallo avait déclaré que des pourparlers avaient été engagés pour un rapprochement entre les partis membres de l’ANAD et ceux du FNDC dont le MODeL de Aliou Bah, le PEDN de Lansana Kouyaté et l’UFR.

Interrogé à propos par Mediaguinee, Fodé Baldé de la cellule de communication de l’Union des Forces Républicaines de Sidya Touré, a répondu qu’il n’a jamais été question au sein du bureau politique de l’UFR d’un quelconque rapprochement avec l’UFDG ou un autre parti politique.

« Il n’a jamais été question au sein du bureau politique de l’UFR d’un quelconque rapprochement avec l’UFDG ou d’un autre parti qui nous aurait laissé au sein du FNDC. Quand aujourd’hui j’ai écouté le Président Cellou, à la vérité il faut dire que nous constatons que l’objectif du front qui serait en vue, c’est aussi les mêmes objectifs poursuivis par le FNDC . Donc je ne vois pas quelle serait l’utilité de créer encore un autre front si l’on se rend compte que réellement il faut toujours poursuivre les objectifs qui ont fondé même la création du FNDC », a-t-il estimé.

Pour Fodé Baldé, Cellou Dalein Diallo devrait avoir le courage de reconnaître avoir pris un mauvais chemin et revenir sur ses pas.

« Je pense qu’il faut avoir le courage de reconnaître avoir pris le mauvais chemin et revenir sur ses pas pour qu’ensemble nous puissions lutter contre cette dictature qui vraiment est en train d’asphyxier le peuple. Et je pense que ça serait la meilleure méthode et ça serait un message fort à envoyer à la population. Comme quoi, nous sommes résolument engagés au sein, opposés à toute cette façon de faire, cette façon de gérer notre pays. Nous sommes vraiment déterminés à aller de l’avant et offrir au peuple de Guinée l bonheur qu’il mérite », a-t-il déclaré.

Maciré Camara