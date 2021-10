Fodé Bangoura à ses militants : ‘’je vous demande de vous pardonner, de tourner les pages de la division et des querelles inutiles’’

Le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a tenu son assemblée générale ce samedi 30 octobre, à son siège national sis à la Camayenne à Conakry. Cette rencontre a connu la mobilisation des militants et responsables dudit parti du grand Conakry et environs.

Ayant présidé cette assemblée, le président dudit parti, Elhadj Fodé Bangoura, a exhorté ses militants à cultiver le pardon et de tourner la page de la division et de retrousser les manches pour les échéances électorales qui se pointent à l’horizon.

A l’entame, l’ancien secrétaire général sous l’ère du feu Général Lansana Conté a rappelé que le train conçu et réalisé en 1992 par le feu Général Lansana Condé et immobilisé pour des raisons conjoncturelles a redémarré grâce au travail et à la fidélité des héritiers qu’ils sont. A cet effet, dit-il, « il fera le tour de notre pays et prendra les passagers laissés sur le quais en Guinée Forestière, en Haute Guinée, en Moyenne Guinée pour le terminus au bord de l’océan atlantique. Ce train ainsi décrit, n’est autre que le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP), prêt à embarquer des guinéens sans tenir compte de leur appartenance régionale.»

Poursuivant,le leader de l’ancien parti au pouvoir a réitéré : « chers compatriotes, les militantes et militants du Parti de l’Unité et du Progrès vous ouvrent portes et fenêtres pour vous accueillir avec comme ticket d’entrée : liberté, tolérance et progrès », a-t-il laissé entendre.

Plus loin, le président du PUP a exhorté les uns et les autres à l’esprit de tolérance. « Je vous demande humblement de vous pardonner, de tourner les pages de la division et des querelles inutiles qui peuvent être un frein pour l’avenir. Chers compatriotes, on nous a toujours appris à notre tendre enfance que le jour de la fête n’est pas la fête, c’est avant et après… »

Pour finir, Elhadj Fodé Bangoura a saisi l’occasion pour souhaiter bonne fête d’anniversaire à l’armée guinéenne.

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708