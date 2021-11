Fodé Bangoura aux nouveaux adhérents : « Au PUP, il n’y a de militants supérieurs ou inférieurs mais des militants tout court »

A la faveur de son assemblée générale tenue ce samedi, 13 novembre, le parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a enregistré l’adhésion de plusieurs militants transfuges du RPG (Ex parti au pouvoir). Ils se réclament de la Casse Kankan Koura, de la commune de Matam.

Prenant la parole, le porte-parole des jeunes Ibrahima Camara a rassuré que leur combat sera de mener le parti (PUP) jusqu’au trône.

« Nous sommes venus solliciter notre adhésion au sein du parti PUP. L’importance d’une personne est son utilité sociale…Nous, jeunes patriotes de la casse, hier membres de plusieurs formations politiques, venons volontairement adhérer au Parti de l’Unité et du Progrès. Nous serons des personnes ressources et capables de répondre à tous vos besoins. L’homme, ce sont les faits et le comportement », a-t-il rassuré.

Le président du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP), Elhadj Fodé Bangoura a au-delà des remerciements et félicitations rassuré qu’au PUP il n’y a pas de d’appartenance régionale au PUP, il n’y a que des guinéens et des guinéennes : « Merci pour cette adhésion et je vous dirai tout simplement que vous avez quitté chez vous, vous êtes venus chez vous. Considérez que vous êtes ici comme nous autres. Nous aurons les mêmes devoirs et les mêmes droits. Au PUP, il n’y a pas de militants supérieurs, il n’y a pas de militants inférieurs. Il n’y a que des militants tout court. La seul différence, c’est l’animation. À partir d’aujourd’hui, vous bénéficierez de la même chose que ceux là que vous avez trouvé ici depuis 1992 », a Conclu Elhadj Fodé Bangoura.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08