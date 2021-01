Fodé Bangoura du PUP : ‘’je suis un partisan du dialogue’’

Le parti de l’unité et du progrès (PUP) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi, 30 janvier 2021, à son siège national sis à la Camayenne. Cette rencontre a consisté à présenter le nouveau siège en construction qui tend à sa fin aux militants et responsables dudit parti qui a une capacité d’accueil de 1000 places pour un coût de réalisation de 1,5 milliards de francs guinéens.

Au sortir de cette rencontre, le président dudit parti, Fodé Bangoura s’est exprimé à notre micro sur les sujets qui défraient la chronique, notamment la question du dialogue national, la confirmation des ministres et la nomination d’autres cadres.

« C’est la vie national, il appartient au Chef de l’Etat de mettre qui il veut à la place qu’il veut. Ce n’est pas un régime parlementaire, c’est un régime présidentiel. Il nomme qui il veut, au moment qu’il veut, à la place qu’il pense qu’il peut fonctionner. Ensuite, on ne peut pas demander à quelqu’un des résultats, le jour de sa nomination. Attendons les résultats. Ils n’ont pas pris fonction et vous voulez qu’on les juge », dit-il.

Sur la question du dialogue national en vue d’atténuer les tensions du climat politique, le président du PUP a précisé :

« Comment voulez-vous qu’on soit sur le même territoire et dans un pays et sans qu’on ne se parle. Moi, je suis un partisan du dialogue, il faut qu’on échange, il faut qu’on s’exprime et il faut qu’on comprenne que cette Guinée là, c’est à nous de la construire. Personne ne viendra faire ce pays à notre place (…)Tout le monde ne peux pas être responsable, ministre ou gouverneur, mais la Guinée nous appartient tous », a-t-il déclaré.

Mamadou Yaya Barry