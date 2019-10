Fodé Bangoura du PUP sur la réception d’Alpha Condé : ‘’Conté a toujours dissuadé les réceptions’’

Fodé Bangoura, leader du PUP, ancien parti au pouvoir a jugé inopportun jeudi d’organiser une réception en l’honneur du président de la République de retour d’un périple qui l’a conduit à Sotchi (Russie), Istanbul et Paris. Car, dit-il, le président Alpha Condé entre chez lui. Rappelant que c’est une chose que l’ancien président Lansana Conté a toujours dissuadé quand il était au pouvoir.

Interrogé par Mediaguinee, ce jeudi, sur cet accueil réservé par la mouvance, le président du PUP, Fodé Bangoura de déclarer : « s’il est chef de l’Etat et père de la nation, il devrait être accueilli par tous les citoyens. Mais il faut choisir ceux qui l’accueillent et d’autres qui ne doivent pas l’accueillir, je me pose la question est-ce qu’il s’agit d’un père de la nation…« .

« Moi, je travaillais avec le président Conté, les gens ont voulu organiser des réceptions quand nous étions à l’extérieur, il les a dissuadés. Il est même arrivé avant l’heure. C’est-à-dire avant que les gens ne sortent, nous, nous sommes arrivés à Conakry » .

Elisa Camara

