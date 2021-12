Fodé Bangoura, PUP : « en baptisant Sékhoutouréya, le président Lansana Conté a décidé de lui-même »

Depuis que l’aéroport international de Conakry-Gbessia est rebaptisé “Aéroport International Ahmed Sékou Touré”, ancien président de la République de Guinée et père de l’indépendance nationale, les commentaires fusent de partout, soit pour apprécier l’acte du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya ou soit pour le déprécier.

Interrogé sur la question, ce samedi 18 décembre, le président du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP, ancien parti au pouvoir) Elhadj Fodé Bangoura déplore qu’à chaque fois qu’il s’agit des problèmes internes, chacun s’individualise ou se singularise.

« Pour commencer, dit-il, aucune société n’est à 100% parfaite, cela montre que le tissu social est fragile, il faut qu’on s’accepte et qu’on se rapproche ».

«Pour moi, ce débat ne devrait pas exister. Peut-être il n’y a pas eu de préalable pour ça. Je crois que le premier édifice qui a porté le nom de Ahmed Sékou Touré, c’est Sékhoutouréya non ? J’étais aux côtés du président Lansana Conté, il n’a pas amené l’affaire à l’Assemblée Nationale, il a décidé lui-même. Mais le jour où il a dévoilé l’écriture “Sèkhoutouréya”, quelqu’un qui était à côté de moi a dit: ”eh président”. Sa réponse a été : “je pense qu’il est plus méritant” et il y avait un bélier tout blanc, comme bélier de sacrifice pour le baptême, il a demandé à ce qu’il soit déposé chez la famille de Sékou Touré. Mais je ne sais pas si c’est arrivé. Ça été fait, content ou mécontent il n’y a pas eu de débat», rappelle l’ex-homme puissant du régime de Lansana Conté.

Moi, je pense que s’il y a un préalable c’est encore l’unité, notre tissu social ces derniers temps souffre, malmené. Alors quand on veut posé des actes historiques, il faudrait d’abord penser à ressouder le minimum..



Et d’ajouter : « pour cette fois-ci, qu’est-ce qui s’est passé ? Est-ce qu’il y avait eu un préalable ? Moi, je pense que s’il y a un préalable c’est encore l’unité, notre tissu social ces derniers temps souffre, malmené. Alors quand on veut poser des actes historiques, il faudrait d’abord penser à ressouder le minimum…Cela veut dire que les Guinéens ont des problèmes d’unité, des problèmes sociaux à régler ».

