Fodé Bangoura : ‘’si on applique le décret de 86, des bâtiments tomberont. La corniche nord jusqu’à Sonfonia, c’est 2X2 voies’’

Le parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a une nouvelle fois tenu son Assemblée générale ce samedi 27 février 2021 au siège national du parti sis à la Camayenne, près du pont 8 novembre. La rencontre a été marquée pour la circonstance, par des remerciements des militants et responsables pour leurs efforts ayant contribué au rayonnement du parti. Le président du parti Fodé Bangoura, a mis l’occasion à profit, pour inviter ses compatriotes au respect des mesures sanitaires édictées par les autorités sanitaires relativement au Coronavirus et à Ebola qui a refait surface il y’a quelques semaines en Guinée.

À la fin de la rencontre, le président du PUP a accordé une interview de 10 minutes à la presse pour parler des questions liées notamment aux dégagements des artères publiques. Il dira en substance, « Nous sommes pour une belle capitale, je suis personnellement contre l’envahissement. C’est vrai tout le monde est d’accord ce qui t’appartient, t’appartient, mais il ne faut pas outrepasser. Si vous prenez la corniche nord, je n’ai pas mon sac ici, moi, j’ai un décret signé depuis 86, si on applique ce décret là aujourd’hui. Ce n’est pas le gouvernement-là qui l’a initié, si on applique ce décret là, il y a des bâtiments qui tomberont. La corniche Nord jusqu’à Sonfonia, c’est 2X2 voies. Vous imaginez. »

À en croire ce leader politique, gouverner c’est prévoir « La seule chose que je n’ai pas appréciée et là, c’est à tous les niveaux, depuis les chefs de secteurs, les chefs de quartiers et les conseils communaux, etc… C’est de ne pas les laisser faire, les laisser s’installer, s’ils s’installent, quand on veut les déguerpir, il faut les laisser sortir le minimum, c’est tout. Si non chacun de nous a envie qu’on dise que Conakry c’est la belle capitale. Ou bien vous ne voulez pas ? Je pense que nous tous on veut. Et ça fait mal de voir son prochain, son compatriote souffrir, mais on a dit au départ, il faut que nous apprenions à respecter les textes règlementaires. »

Pour terminer, dira-t-il, « Aucun pays n’évolue dans la pagaille, il faut qu’on apprenne cela. Quand on a des difficultés avec la loi, on subit les conséquences. Un gouvernement c’est pour tout le monde, personne ne doit être ciblé et je crois personne n’est ciblé mais il n y’a pas deux poids deux mesures. Encore une fois, si quelqu’un est sur l’emprise, il ne faut pas le laisser…Je souhaite que ça soit appliqué de façon rigoureuse et dans l’art. »

Mamadou Yaya Barry