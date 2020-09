Fodé Ismaël Camara, directeur Hôtellerie/Labé : ‘’la décision du gouvernement soulage tout le monde’’

Au lendemain de la diffusion du communiqué radiotélévisé signé de la présidence de la République portant sur l’allègement des mesures barrières sanitaires contre la pandémie de Covid-19, le directeur régional de l’hôtellerie et du tourisme de Labé est aux anges. Rencontré ce mercredi 23 septembre 2020, il ne cache pas ses sentiments.

« Je remercie le gouvernement d’avoir pensé à ma structure, l’hôtellerie. Parce que c’était vraiment très difficile pour nous, les tenanciers de ces bars, dancing, qui ont des employés et des fois même ces lieux sont sous location, et presque 7 mois ils ne travaillent pas, dès que j’ai appris ça hier je suis à l’aise. Cette mesure concerne les sports, les spectacles, les night-clubs, les motels, les maquis, les bars, nous-mêmes à l’intérieur du pays nous sommes vraiment à l’aise puisqu’à Conakry à partir de 00h, les activités cessent. Mais nous quand même, nous sommes à l’aise. Néanmoins mon service va veiller au respecter des mesures barrières comme le port de la bavette, la distanciation et le lavage des mains. Je ferai des tours dans les maquis, night-clubs, c’est vrai que c’est difficile de respecter ces mesures dans les night-clubs mais que les gens comprennent que la maladie existe. Ceux qui ne vont pas se plier aux mesure subiront la rigueur de la loi », précise-t-il.

Dans la foulée, notre interlocuteur remercie le gouvernement pour cette décision qu’il qualifie de salutaire.

« Nous remercions le gouvernement. Le gouvernement n’a pas été obligé ou bien forcé de le faire, mais si le gouvernement a pris cette décision c’est pour soulager tout le monde », soutient-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

