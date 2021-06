Fodé Maréga de l’UFDG : ‘’je suis d’accord et solidaire de la tribune des prisonniers’’

La tribune publiée la semaine dernière par trois responsables de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) détenus à la maison centrale fait débat au sein du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm ce lundi, 7 juin, l’ancien député de l’UFDG a exprimé son avis sur ladite tribune publiée par Cellou Baldé, Chérif Bah et Ousmane Gaoual Diallo. Fodé Maréga dit être solidaire de leur tribune.

« Les prisonniers ont fait une tribune et dans cette tribune, ils ont demandé expressément qu’étant innocents et avec le déni de justice qu’ils ont subi, de les élargir et les sortir de prison. Et que leur libération sera un gage réel d’une discussion et d’une possibilité de dialogue avec les autorités. Moi je suis tout à fait d’accord avec cette tribune et je suis solidaire de cette tribune (…). Pour moi, sortir de prison est fondamental. J’avoue que je n’avais pas compris la tribune du parti qui, au départ semblait mettre de côté toutes ces velléités là. Je suis heureux aujourd’hui parce que le débat, c’est ça. C’est le débat qui permet aux uns et autres de pouvoir évoluer », a-t-il indiqué.

Dans leur tribune, les trois responsables détenus de l’UFDG ont exprimé leur innocence et souligne qu’un procès équitable et leur éventuelle libération pourraient aider à amorcer le processus de dialogue politique voulu par le gouvernement.

Dans une déclaration datant du 2 juin dernier, l’UFDG a souligné que la question du dialogue politique relève exclusivement de la direction nationale du parti et de ses instances compétentes.

Sadjo Bah