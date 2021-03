Fodé Mohamed Soumah de GECI: “c’est seulement en Guinée on dit : ‘’le président est bon, c’est son entourage qui est mauvais’’

Invité ce mardi 30 mars 2021 dans l’émission “On Refait le Monde” de Dioma TV, Fodé Mohamed Soumah, Président du parti Génération Citoyenne (GeCi), député à l’Assemblée Nationale et membre du cabinet du chef de file de l’opposition parlementaire, dont il est le porte-parole, a réagi à la dernière sortie du chef de l’État qui a fait savoir que les mois à venir seront durs économiquement chez tout le monde.

«Entendre aujourd’hui les aveux d’impuissance du Président que les lendemains vont être difficiles, ce n’est pas au président de le dire. Un président ne doit pas dire ça. C’est lui qui est le détenteur de l’espoir, du rêve des Guinéens, avec cette nouvelle constitution et cette 4ème République […] Quand tu déclines les difficultés, tu adosses les propositions, un début de solution. Mais non, c’est des aveux d’impuissance. »

Ce parlementaire croit savoir que la solution, c’est de dégager tous ceux qui ont échoué. « Ils ont échoué, c’est de les dégager. C’est seulement en Guinée on dit le président est bon c’est son entourage qui est mauvais, c’est-à-dire celui qui choisit ses collaborateurs il doit répondre. Il doit répondre en faisant appel à la compétence, au mérite en oubliant les calculs politiciens, le poids électoral. Il doit oublier tout ça et se dire qu’il a une obligation de résultat. Il a un bilan à présenter et à défendre. », martèle l’honorable Fodé Mohamed Soumah.

Pour finir, il dira ceci : « Sincèrement, j’aurais préféré entendre un autre slogan qui ne soit pas ‘’le Gouverner Autrement’’, parce que gouverner autrement c’est un constat d’échec. Pendant 10 ans, j’ai gouverné. A partir de maintenant, j’ai décidé de tout changer. Et depuis qu’il a décidé de changer, rien n’a changé. Il n’y a que le président Alpha Condé qui pense qu’en prenant les mêmes et en recommençant on peut toujours avoir d’autres résultats. »

Mamadou Yaya Barry

