Fodé Mohamed Soumah très en colère contre Tibou Kamara : « tout le monde devrait parler sauf lui »

Fodé Mohamed Soumah, président du parti Génération Citoyenne (GéCi), député à l’Assemblée Nationale et membre du cabinet du chef de file de l’opposition parlementaire, qui a dressé mardi 30 mars un réquisitoire violent contre le ministre d’Etat, conseiller du Président de la République et ministre de l’Industrie et des Petites et Moyenne Entreprises (PME), Tibou Kamara, qui avait récemment taclé l’Assemblée nationale dans l’affaire dite Zénabagate ou Nabayagate.

Répondant ce mardi 30 mars 2021 aux questions des chroniqueurs de l’émission “On Refait le Monde” de Djoma TV, ce parlementaire et un des vice-présidents à l’Assemblée Nationale a fait savoir que ce n’est pas non plus le rôle de Tibou Kamara de se mêler de ce scandale de présumé détournement des 200 milliards, dans lequel est citée la ministre Zénab Nabaya Dramé.

« Nous avons fait un constat par rapport à une situation. Nous avons dit qu’on va lancer une commission d’enquête parlementaire par rapport à cette histoire des 200 milliards. Mais dès que la justice s’en est mêlée, nous avons reculé parce que c’est la loi qui le dit, nous ne pouvons nous chevaucher. Mais soyez sûrs, nous avons été les premiers à interpeller…Je crois que Tibou doit arrêter un peu d’amuser la galerie. Tout le monde devrait parler sauf lui […] C’est quelqu’un qui dit tout et n’importe quoi. C’est faux ce qu’il a dit. C’était le détournement. Lui, dans son discours, il s’est dressé contre les journalistes. Il a essayé de noyer le poisson. Mais l’histoire de Nabaya, c’est une histoire de corruption et la justice est en train de travailler.», dira-t-il. Avant d’ajouter ceci : « Il (Tibou Kamara, ndlr) se mêle de ce qui ne le regarde pas. C’est un ministre. Ce n’est pas le premier des ministres qui n’a pas obtenu des résultats, qui est sorti de ses prérogatives, pour jouer je ne sais quoi. Tout simplement il veut se poser en défenseur. »

