Fodé Oussou à propos de la dissolution des conseils communaux: « on n’est pas dans la jungle… »

Au cours de son intervention de ce lundi 29 août 2022, dans l’émission « Mirador’’’ de FIM FM, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG, s’est prononcé sur plusieurs questions sociopolitiques de la Guinée, notamment la dissolution par décret du président de la République, de plusieurs conseils communaux dont ceux des fiefs du l’UFDG, pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité. Le vice-président de l’UFDG dira clairement qu’on n’est pas dans la jungle. Pour lui, on ne peut pas se lever comme ça seulement et dissoudre un conseil communal sans savoir ce qu’il a eu à faire.

« Qui est responsable des communes, on ne vit pas dans la jungle. Il faut respecter la loi. Le colonel a dit quoi? Il a dit, la justice va être la boussole mais est-ce qu’aujourd’hui il y a la justice. Et s’il y a la justice, il faut voir si les lois sont respectées. Je me suis amusé, moi je ne suis pas un juriste, par curiosité, j’ai pris le soin de consulter le code des collectivités locales qui indique dans quel cas, ou dans quelle condition un conseil communal peut être dissous par le président de la République. A cet égard, c’est très clair. L’article 80 du code dispose que le conseil d’une collectivité locale dont le tiers au moins des membres ont été reconnus coupables par le tribunal de première instance, d’avoir commis des crimes ou des délits peut être dissous sur proposition du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Mais on n’est pas dans la jungle pour dissoudre, se lever comme ça, prendre une décision. Personne ne sait même ce qui s’est passé. Vous ne les envoyez pas au tribunal, vous ne les confrontez pas, vous ne montrez pas ce qu’ils ont détourné et vous prenez un décret pour dire ils sont dissous. Ce que je vous dis là, c’est ce qui est dans le code. Nous ne sommes pas dans la jungle. On a vu dans ce pays, au temps de Mathias. Les Mathias ont tué des gens ici. Tout le monde les a vus. Ça veut dire que même un criminel, il faut le juger. L’intention, c’est de salir les pères de famille, un président de conseil communal qui n’a absolument rien fait. Ils ont fait une malversation, l’image que ça donne, ce n’est pas bien. On ne peut pas condamner les gens sans les juger, sans les confronter à la réalité. Ils ne sont pas dans la jungle. Quand on veut parler de justice, il faut d’abord commencer à respecter les lois. Les lois ce n’est pas un ornement.

Selon Dr Fodé Oussou, l’UFDG n’entend donc pas se laisser faire.

« Vous pensez que nous allons rester les bras croisés. Non seulement nous allons attaquer mais nous allons demander à nos avocats, Mamou est dirigé par l’UFDG, ça donne une mauvaise image. On ne peut l’accepter, on ne peut pas continuer à faire ce qu’on veut, prendre des décrets comme ça là dire tel a fait ceci, tel a fait cela. », a-t-il rajouté.

A souligner que dans le même décret, il a été demandé au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de mettre en place une délégation spéciale pour la conduite des affaires desdites collectivités dissoutes.

Christine Finda Kamano