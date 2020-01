Fodé Oussou : ‘’Alpha Condé a été accueilli à Kindia par les gens qu’il a transportés de Conakry”

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Fodé Oussou Fofana s’est prononcé sur l’accueil grandiose lundi à Kindia -chef-lieu de la Guinée Maritime- du président Alpha Condé.

Selon Dr Fodé Oussou Fofana, cette foule en liesse qui a accueilli le président Condé dans la cité des agrumes a été transportée de Conakry et autres villages de Kindia.

“Le monde entier s’est rendu compte que le président le plus impopulaire dans l’histoire de la Guinée est Alpha Condé. J’ai l’impression qu’il fait semblant de ne pas le savoir. Il a transporté une partie des fonctionnaires de Conakry à Kindia, et ils sont aussi allés chercher les gens dans les villages comme Linsan, Molota, etc. à qui ils ont donné à chacun 50.000 fg. Et il (Alpha Condé) veut être fier de ça pour montrer que lui, il est populaire et que la nouvelle constitution est acceptée par les gens“.

Les populations de Kindia sont restées chez elles, poursuit-il. Hier, il n’y avait pas de place dans les hôtels de Kindia. Aujourd’hui, il y a plus 250 VA débarqués à Kindia. Cela veut que ceux qui l’ont reçu, ce sont les gens qu’il a transportés”.

Par ailleurs, M. Fofana a félicité les membres du FNDC de Kindia qui ont décidé de surseoir à sa marche de ce lundi.

« Je félicite les membres du FNDC Kindia, parce que j’ai l’impression qu’Alpha Condé était dans la logique de faire une provocation. Les forces de l’ordre sont en train de circuler dans les quartiers pour intimider les populations (…)”.

Pour lui, ‘’au lieu de dire qu’il va pour inaugurer la route Conakry-Mamou-Dabola, il n’avait qu’à faire la route Conakry-Kindia, qui est de 137 kilomètres. Pourquoi il (Alpha) prend l’hélicoptère ? S’il est convaincu qu’il a une santé solide, il n’a qu’à faire la route Kindia-Conakry en 4X4, lui-même, il se rendra compte si sa santé est solide ou pas. Un président de la république qui est incapable d’aller en 137 kilomètres pour vivre au moins ce que les citoyens vivent“.

“Alpha Condé essaie de tromper la communauté internationale et les opportunistes aussi qui sont à ses côtés de lui essaient de le tromper, mais avec son accord. Parce qu’il sait que les gens qu’il a vus ne sont pas de Kindia. Et les gens de Kindia ne veulent pas de lui, ni d’un 3è mandat“.

Elisa Camara

