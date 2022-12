Fodé Oussou au maire de Dixinn : « il n’est pas interdit pour un maire de participer aux activités de son parti d’origine »

Depuis quelques semaines, l’Union des forces démocratiques de Guinée mandate ses fédérations pour organiser les assemblées générales hebdomadaires du parti. Ce samedi 03 décembre, ce sont les fédérations de Kaloum, Dixinn 1 et Dixinn 2 qui étaient chargées de l’organisation de l’Assemblée générale.

Le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales de l’UFDG a déploré l’absence de Mamadou Samba Diallo, maire de la commune de Dixinn, à l’Assemblée générale tenue à la minière, au siège du parti.

Pour Fodé Oussou Fofana, il n’est pas interdit à un maire de participer aux activités de son parti. Il admet que le gouvernement n’a jamais interdit aux maires de participer à une manifestation de son parti.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter chaleureusement les fédérations de Dixinn 1, de Dixinn 2 et de Kaloum pour cette grande mobilisation. Mention spéciale à Yondo Sister, à Rama Dalein, à Makhissa, à Mabinty et à toutes les braves femmes. Nous sommes très fiers de vous », a lancé Fodé Oussou Fofana avant d’adresser un message à l’endroit de Mamadou Samba Diallo, maire de la commune de Dixinn, élu sous la bannière de l’UFDG : « Je veux que vous transmettiez un message au maire de Dixinn. Il faut le transmettre un message très fort. C’est lui qui devait diriger cette délégation, il n’est pas là. Il est maire parce que les militants de l’UFDG ont voté pour lui. Et qu’il n’est pas interdit pour un maire de participer aux activités de son parti d’origine. Nous allons veiller à la présence de tous les responsables, surtout des maires là où nous avons gagné. Les maires et les conseillers doivent être devant les fédérations. Il reste entendu qu’on est maire parce que chacun de vous a voté. Et le gouvernement n’a jamais dit qu’un maire n’a pas le droit d’assister à une manifestation de son parti. Transmettez ce message à Monsieur Samba, de la part de la direction nationale de l’UFDG ».

Le vice-président de l’UFDG a invité les militants du parti à se préparer dès maintenant pour les prochaines échéances électorales.

Sadjo Bah