Fodé Oussou lave Cellou Dalein à grande eau: « quand on a filmé, on a sorti même les toilettes, la chambre… »

Le samedi 5 mars dernier, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale à la Minière, au siège du parti en présence de nombreux militants, des membres du bureau exécutif. Avant de donner la parole à Elhadj Cellou Dalein Diallo qui a présidé cette assemblée, plusieurs personnes sont passées à tour de rôle pour exprimer leur mécontentement et leur sympathie à Cellou Dalein suite à cette affaire de maison qui l’oppose au patrimoine Bâti public.

Cellou Dalein Diallo et Fodé Oussou à l’AG de l’UFDG

Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti, a clairement indiqué que l’objectif c’était d’humiler Elhadj Cellou. Mais selon lui,ceux qui ont voulu le faire, ça s’est retourné contre eux.

« Ça c’est votre bien, vous n’avez jamais payé un franc à l’Etat, on n’a pas besoin d’aller à l’école pour comprendre, l’objectif monsieur le président, c’était de vous humilier, prouver au peuple de Guinée, le président Cellou qui a le plus grand parti, ne comptez pas sur lui, la maison là c’est pas pour lui, essayer de salir votre honneur. Et vous avez bien fait de vous défendre. Ce n’est pas pour une maison monsieur le président, cette maison c’est 2 chambres, salon. Vous l’avez fait pour prouver à vos militants, pour prouver au monde, vous êtes le vice-président de l’ Internationale libérale. Il fallait absolument prouver que cette maison vous appartient. Et monsieur le président c’est pour vous. Evidemment quand j’ai vu les images, de l’intérieur de la maison, quand on a filmé, on a sorti même les toilettes, la chambre on a regardé, monsieur le président, les gens avaient pensé qu’ils étaient en train de vous humilier mais cela vous a aidé. Je vais vous dire pourquoi monsieur le président ça vous a aidé parce que les Guinéens ont compris que vous étiez dans 2 chambres et salon,et que vous êtes un homme humble et que vous n’aimez pas cette vie ostentatoire. C’est l’image que les Guinéens ont gardée. Vous pouviez casser construire R+10, mettre une piscine dedans mais vous êtes resté dans la même maison. Cette maison que le président Conté appelait hangar (…) . Mais monsieur le président, vous êtes resté dans cette maison, ça prouve honnêtement que vous êtes un homme humble, que vous êtes quelqu’un qui croit. Nous avons vécu, moi je n’avais jamais vu votre toilette, pas du tout. Mais quand j’ai vu ça, je me suis dit mais attend, ça c’est grand monsieur. L’image que ça a donnée , ceux qui ont voulu vous humilier ça s’est retourné contre eux. », a-t-il lâché.

Ensuite, poursuivant, il dit: « Et monsieur le Président, je voulais dire un mot à l’endroit de votre épouse Hadja Halimatou Dalein, cette maison, là où vous avez vécu avec votre épouse, ça prouve que Hadja Halimatou n’est pas une femme ambitieuse, n’est pas une femme qui pousse à la faute, elle est humble. Elle pouvait dire « mais toi président Cellou, tu es connu, tu es respecté, tu ne peux pas vivre dans cette maison, transforme ça, fait une maison R+ mais elle a vécu avec vous là bas. Cette maison est tellement propre que ça prouve que Hadja Halimatou votre épouse est une grande personne et que les Guinéens ont compris monsieur le président que quand vous devenez président, la Guinée sera délivrée . Mais monsieur le président si hier, vous avez des doutes à cause de cette affaire de maison vous avez encore compris qui vous êtes parce que du matin jusque là tard, si l’ensemble des Guinéens ils sont derrière vous. Ça doit vous suffir. En voulant vous faire mal monsieur le président on vous a grandi. Et croyez moi sur le plan politique, nous allons tirer un bénéfice politique énorme de cette situation », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano