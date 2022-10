Fodé Oussou aux facilitatrices : « on n’a rien à vous dire, ne venez même pas chez nous »

A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) tenue ce samedi 15 octobre, Fodé Oussou Fofana a réitéré le refus du parti et de la coalition ANAD de rencontrer les facilitatrices désignées du cadre de dialogue inclusif.

Le vice-président de l’UFDG a demandé aux facilitatrices de ne pas chercher à rencontrer le parti et l’ANAD.

« Nous avons dit qu’on ne va pas vous rencontrer. Ne venez même pas parce qu’on ne va pas vous rencontrer. Ne venez pas, on ne jamais vous rencontrer. Pas parce qu’on ne vous aime pas. C’est parce que vous êtes de l’autre camp (…). Les facilitatrices, ce sont les facilitatrices du gouvernement et du CNRD. On n’a rien à vous dire, ne venez même pas chez nous », a réitéré Fodé Oussou Fofana.

Par ailleurs, le vice-président de l’UFDG a demandé aux militants du parti de ne pas tenir des propos désobligeants à l’égard des trois facilitatrices.

Depuis quelques jours, les facilitatrices désignées par le Premier ministre Dr Bernard Goumou rencontrent les différentes coalitions et alliances politiques à Conakry et le cadre de dialogue inclusif s’ouvrira le 20 octobre prochain.

Sadjo Bah