Fodé Oussou aux militants de l’UFDG : ‘’ne retirez pas vos cartes d’électeurs”

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a invité samedi, les militants de son parti à ne pas retirer leurs cartes d’électeurs.

Pour Fodé Oussou Fofana, les militants de l’UFDG doivent montrer à Alpha Condé qu’ils ne sont pas à mépriser.

“Ne retirez pas vos cartes électorales, parce que l’UFDG n’est pas associée au processus électoral en cours. Nous devons tous nous lever pour expliquer à monsieur Alpha Condé que nous sommes indépendants de lui depuis 1958 et que c’est nous qui l’avons élu président. Il ne peut donc pas nous mépriser”, a lancé Dr Fofana, tout en accusant le président Alpha Condé de cautionner la corruption et de vouloir tuer pour un troisième mandat.

“Alpha Condé est encore prêt à tuer pour qu’il y ait un 3ème mandat et les pyromanes qui sont autour de lui en profitent. La corruption s’est généralisée et Alpha Condé n’a jamais combattu quelqu’un parce qu’il a détourné de l’argent. L’avenir du peuple de Guinée est dans nos mains et c’est nous qui savons si nous voulons être libres ou bien vivre dans l’esclavage dans notre pays”, a indiqué le président du groupe parlementaire Les libéraux-démocrates à l’assemblée nationale.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74