Fodé Oussou : ‘’Bantama Sow utilise l’argent du contribuable pour se promener avec sa famille au Caire’’

La guerre semble déclarée entre le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow et le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Dr Fodé Oussou Fofana. Suite à la sortie violente de Bantama Sow, Dr Fofana, à son tour, s’en est vertement pris au ministre depuis la France. Pour lui, il n’était pas nécessaire de répondre à un « petit drogué qui ne raconte que des âneries ».

« Je pense qu’honnêtement ce n’est pas la peine de répondre à Bantama Sow. Il fait honte à la fonction de ministre. Quand on est ministre de la République, on devient un gentleman. Un ministre de la république ne se comporte pas comme un vulgaire type, un ministre de la République c’est quelqu’un qui se respecte et qui respecte la fonction ministérielle. Mais ce n’est pas étonnant, Monsieur Bantama Sow a tout bâclé dans la vie, il a bâclé d’abord les études parce que tout le monde sait qu’il a juste été à Kankan pour quelques mois. Il a dû quitter, il n’a rien fait, il est sans diplôme et monsieur Bantama Sow est un garçon très complexé qui ne peut même pas regarder quelqu’un dans les yeux tellement qu’il est complexé. Et il ne réagit que lorsqu’il est sous l’effet de psychotrope, ce n’est pas étonnant. Tous ceux qui connaissent Bantama Sow à Mamou, à Kankan, un peu partout les gens savent qu’il agit sous l’effet de la drogue de psychotrope. Et monsieur Bantama Sow quand il se retrouve au siège du RPG arc-en-ciel, ses réactions, les propos qu’il tient, les injures qu’il profère à l’encontre de tout le monde, les âneries qu’il raconte, un homme normal ne peut pas le faire. Il faut être sous l’effet de psychotrope. C’est connu, ce n’est pas moi qui le dit. Toutes les personnes qui collaborent avec Bantama Sow, qui sont proches de lui, savent que c’est quelqu’un qui est souvent sous l’effet de la drogue. Bon il faut aussi reconnaître que pour monsieur Bantama Sow, la seule chose qu’il a eu à faire d’ailleurs très bien, c’est quand il a été taximan aux Etats-Unis, à New-York, il est connu. C’était un excellent taxi-maître. Moi j’ai du respect pour les taxi-maîtres du monde entier, surtout les taximans du côté des Etats-Unis. Ce sont des gens qui vivent normalement, qui sont dans de très bonnes conditions. C’est une très bonne profession, c’est-à-dire que quand on est taximan c’est bien, Bantama Sow c’est ce qu’il a pu faire. De toutes les façons, il a été un excellent taximan. Mais le mal de la Guinée, Monsieur Alpha Condé, de taximan il l’a fait ministre. Bantama Sow a été tellement surpris d’être ministre qu’il a perdu la raison. Donc voilà c’est pour ça il raconte des âneries », a martelé Fodé Oussou.

Coup sur coup, Dr Fodé Oussou enfonce le clou, rappelant qu’il a toujours travaillé dans le secteur privé.

« Je tiens juste à le rappeler que de toute ma vie j’ai occupé beaucoup de fonctions, il le sait très bien. Pendant 14 ans, j’ai été président de l’ordre national des pharmaciens de Guinée. 3 ans président de l’inter-ordre des pharmaciens africains, c’est-à-dire le patron de tous les pharmaciens africains. Et quand je suis arrivé en politique j’étais déjà président de l’ordre des pharmaciens. Et puis il faut le rappeler que moi je n’ai pas connu la fonction publique. Je suis chef d’entreprise depuis 1986. J’ai ma pharmacie. Je ne sais même pas il avait quel âge en 1986… Mais ce n’est pas étonnant. De toutes les façons, moi ce que je souhaitais c’est fait. Je ne voulais pas qu’il soit en Egypte parce qu’il n’a rien à faire là-bas. Ce n’était pas la peine de prendre sa femme et ses enfants, aller emmerder l’entraîneur, aller emmerder les jeunes. Le délégué c’est Isto Keira. Il n’avait juste qu’à laisser le délégué de la Guinée, le chef de mission là-bas. Bon maintenant comme il est revenu, c’est une très bonne chose qu’il soit à Conakry. Sa place c’est à ce niveau-là. Et deuxièmement, ce que monsieur Alpha Condé pouvait faire pour monsieur Bantama Sow c’était de quand-même créer une société de transport comme dans les autres pays il y a des sociétés de transports. Bantama Sow qui a une expérience extraordinaire en matière de taxi, monsieur Alpha Condé pouvait le mettre à la tête de ces sociétés-là. Quand vous regardez Bantama Sow, vous regardez son comportement, vous regardez même sa coiffure, ça ressemble à un enfant, à un bébé, à un gamin. Il se comporte exactement comme si ce n’était pas un ministre. Regardez un peu sa tête comment il est coiffé. C’est triste pour un ministre », ajoute-t-il.

« Honnêtement ce n’est pas la peine de répondre à Bantama Sow car dès qu’il prend deux comprimés le jour de l’assemblée générale il devient complètement dingue. Il raconte des âneries. C’est l’effet des psychotropes. Ce dont j’ai peur, et ça je vais demander vraiment à monsieur Alpha Condé de veiller sur l’état de santé de Bantama Sow parce qu’il risque de terminer à la psychiatrie. Et ce serait très triste. Je le conseillerais de diminuer la quantité de drogue qu’il prend, parce que tous les samedis matin vous ne le reconnaissez pas. Il insulte les membres du gouvernement, il insulte les ministres, il insulte des cadres de ce pays, il insulte tout le monde, c’est ça aussi l’inconvénient. Donc moi ça me fait pitié. Je veux juste lui rappeler que je suis indépendant depuis 1986, depuis que je suis sorti de l’école, je n’ai été que dans le secteur privé. Il n’a qu’à bien se renseigner, la pharmacie étoile qui est en plein centre de Kaloum, qui est Almamya appartient à Fodé Oussou, ça n’appartient à personne. Donc c’est mieux pour lui de voir un psychiatre avant que la drogue ne continue à avoir un effet sur lui. Mais l’affaire de drogue est connue hein, ses amis de Kankan le connaissent, les gens de Mamou savent que lorsqu’il était jeune il aimait très bien se droguer. Donc quand c’est un drogué qui s’adresse à quelqu’un, pour moi ce n’est pas étonnant. Il insulte tout le monde, il raconte des âneries, mais tout ça c’est la faute de monsieur Alpha Condé qui a fait de lui un ministre. S’il ne l’avait pas fait ministre, il n’aurait pas humilié la fonction de ministre, il n’aurait pas humilié cette belle fonction, mais malheureusement. Donc c’est mieux qu’il s’en occupe avant qu’il ne soit trop tard, parce que Bantama Sow est très calme, c’est un garçon très posé s’il n’est pas sous l’effet de la drogue, c’est un garçon très respectueux mais voyez un peu sa réaction de samedi au siège du RPG, dès qu’il arrive il insulte tout le monde parce c’est l’effet de la drogue. C’est le genre de personne qui est calme quand il n’y a pas de drogue et qui devient agité sous l’effet de la drogue »,

Maciré Camara