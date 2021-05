Fodé Oussou bloqué à l’aéroport: « qu’est-ce que j’ai fait dans ce pays pour mériter ça? »

Bloqué hier samedi à l’aéroport international de Conakry-Gbessia alors qu’il se rendait à Paris sur instruction de son médecin pour une opération des yeux programmée lundi prochain, le vice -président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr. Fodé Oussou Fofana, joint par Mediaguinee ce dimanche 16 mai 2021, s’est dit déçu des autorités guinéennes. Il se demande ce qu’il a pu faire pour qu’on l’empêche de sortir du pays pour aller se faire soigner.

” (..). Quand j’ai informé mon médecin, il était complètement scandalisé, parce qu’il a fourni beaucoup d’efforts pour prouver que ma vie est en danger et que si je ne venais pas à Paris, ce n’était pas bon. Le document que j’ai eu est un document officiel. Aujourd’hui, la France ne donne ce document que lorsque la vie de la personne est en danger. Je suis complément déçu, je me pose des questions à savoir: on est dans quoi? Que se passe-t-il? Parce que ce qu’on m’a fait, même à son pire ennemi, on ne peut pas lui faire. J’ai montré toutes les preuves qui prouvent que ma vie est en danger parce que les yeux, c’est l’organe le plus précieux chez un être humain. Qu’est-ce que j’ai fait pour qu’on m’empêche de sortir du pays pour aller me soigner. Qu’est-ce que j’ai fait dans ce pays pour mériter ça », s’interroge Dr. Fodé Oussou Fofana.

