Fodé Oussou : ‘’c'est M. Alpha Condé qui sait maintenant s'il va accepter de fixer une date avec un fichier corrompu''

Pour le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), la mission de la CEDEAO n’a fait que confirmer ce que l’OIF avait déjà dit sur le fichier électoral guinéen. Pour l’honorable Fodé Oussou Fofana, le président Alpha Condé devrait tirer des leçons de cet état de fait

« Aujourd’hui, quel que soit ce qu’il y a la CEDEAO n’a fait que confirmer ce que l’OIF disait. Il y a plus de 2 millions dans ce truc-là qui ne sont pas bien enrôlés. Même si c’était 500.000, même si c’était un million, les gens trouvent qu’il y a 2 millions et quelque qui ne sont pas bien enrôlés. Dans un pays normal, on devait se retrouver pour savoir comment faire pour avoir un fichier normal. Mais quand vous avez un va-t-en-guerre, quelqu’un qui ne comprend pas, il pense que lui parce qu’il est le président de la CENI il peut demander à INNOVATRICs d’enlever les 2.400.000 fictifs et fixer la date des élections. Il nous a été rapporté que Kébé même était aujourd’hui prêt à donner la date des élections mais on dirait quelqu’un qui ne comprend pas, on dirait quelqu’un qui est téléguidé, qui ne sait pas comment ça se passe. Ce pays-là fait pitié. Je pense que monsieur Alpha Condé doit tirer des leçons de ça pour qu’on remette tout à plat pour savoir comment on peut avoir un fichier constructif et aller aux élections, avoir un parlement pour sortir de cette situation. Maintenant s’il y a quelqu’un qu’on doit maîtriser, c’est bien Kébé. Parce que si on ne le maîtrise pa, il va être à l’origine des troubles dans ce pays-là. Et à mon humble avis, c’est à ce niveau-là que la situation est grave », estime-t-il.

Parlant de la participation de l’opposition républicaine aux élections, Fodé Oussou d’ajouter « l’opposition n’a jamais dit qu’elle ne va pas aux élections, nous avons dit que nous n’irons pas aux élections avec un fichier corrompu. Si les millions et quelques sont enlevés, les doublons sont enlevés, les Guinéens qui n’ont pas été enrôlés à Dakar il faut qu’ils soient enrôlés. On n’a pas enrôlé les Guinéens de l’extérieur parce que l’extérieur ne veut pas voter pour monsieur Alpha Condé on les a exclus. Mais il faut que les Guinéens de l’extérieur soient enrôlés. On a un fichier correct, nous irons aux élections. Nous on n’a jamais dit qu’on ne va pas aux élections. On a dit qu’on ne va pas aux élections avec un fichier corrompu. Maintenant c’est Kébé qui sait avec un fichier corrompu s’il est capable de proposer une date à monsieur Alpha Condé. Maintenant c’est monsieur Alpha Condé aussi qui sait s’il va accepter de fixer une date avec un fichier corrompu. Nous nous attendons, parce que les gens de la CEDEAO c’est Alpha qui les a emmenés donc on considère que ces gens-là ont retrouvé les mêmes anomalies que l’OIF. La conclusion c’est qu’il y a au moins plus de 2 millions dans ce fichier qui ne sont pas enrôlés », a conclu le vice-président de l’UFDG.

Maciré Camara