Fodé Oussou, UFDG : ‘’enlèvement de Ismaël Condé ou la dérive dictatoriale de trop ?’’

Dans un message qu’il a transmis à Mediaguinee, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Dr Fodé Oussou Fofana a dénoncé ce qu’il appelle « enlèvement de Ismaël Condé »…

Je suis estomaqué, totalement outré et profondément désemparé suite à l’enlèvement de Ismaël Condé Membre du BE de l’UFDG par des ravisseurs non encore identifiés.

Cette pratique d’une autre époque qui devient légion dans notre pays est la preuve que le régime actuel bascule tout droit dans la tyrannie.

Je condamne fermement l’acte et je demande sa libération sans délai. Trop c’est trop.

La Guinée ne sera un royaume ni une jungle où s’appliquera la raison du plus fort.

Ne dit-on pas que quand un régime est faible, il devient agressif ? C’est la raison pour laquelle que je demanderai au peuple de Guinée dans sa majorité et sa diversité de former un bloc de mur imperméable pour voter massivement contre ce clan atteint d’une myopie morale et frappé d’une haine viscérale.

Aucun Guinéen ne mérite la prison pour ses opinions et ses libertés de choix.

Le changement s’impose et votons tous utile le 18 octobre prochain pour mettre hors état de nuisance Alpha Condé et ses laquais.

Elhadj Dr Fodé Oussou FOFANA

Vice-Président UFDG