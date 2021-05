Fodé Oussou Fofana après son interdiction de voyager : ‘’là où je suis, je suis dans une situation très compliquée’’

Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) chargé des questions juridiques et politiques, Dr Fodé Oussou Fofana, a, dans l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM, de ce lundi 17 mai 2021, fait part de ses inquiétudes liées à son état de santé après le refus du “commissaire de l’aéroport” international de Conakry de le laisser s’embarquer pour la France sur ordre de son médecin traitant.

« Depuis plus de 10 ans, j’ai eu un traumatisme au niveau de l’œil. Donc je me soigne en France, je viens 3 à 4 fois par an. Alors ces derniers temps, il y avait des difficultés, puisque les frontières sont fermées. Mon médecin, qui est très inquiet pour l’évolution de mon état de santé, a fait des démarches lui-même auprès du ministère de l’Intérieur pour avoir l’autorisation d’enter sur le territoire français, parce qu’aujourd’hui même si vous avez le visa, vous ne pouvez pas rentrer si on n’a pas l’autorisation. Donc, j’ai eu l’autorisation, parce qu’il a expliqué que mon cas est très sérieux et je risquerai d’avoir des complications si je ne vais pas pour me soigner.», a-t-il fait savoir. Le responsable de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de poursuivre en ces termes : «puisque je n’ai aucune notification de quoi que ce soit, j’ai pris donc des dispositions pour venir à l’aéroport pour m’embarquer puisque aujourd’hui à 11h je devais subir l’intervention chirurgicale. Et là où je suis, je suis dans une situation très compliquée, tout peut arriver à tout moment. Mon médecin est complètement anéanti parce qu’il ne comprend pas pourquoi je ne peux pas être là.»

Parlant de ce qui lui est arrivé à l’aéroport de Conakry, il a dit ceci : « Je suis arrivé à l’aéroport. Normalement je suis allé au comptoir d’Air France, ils ont pris mon passeport, le monsieur est venu gentiment vers moi me dire ‘’Monsieur, je suis désolé, nous avons reçu des instructions fermes de ne pas vous enregistrer. J’ai dit qui vous a donné des instructions ? Il m’a dit le commissaire de l’aéroport. Donc, je me suis déplacé pour venir voir le commissaire. Chose que le commissaire a nié immédiatement en ces termes : “moi je n’ai pas dit ça’’…il a dit qu’il n’est pas le procureur, d’ailleurs il va à l’aéroport national et il nous a laissés là en présence de l’agent de Air France qui était sous le choc », a-t-il raconté.

Mamadou Yaya Barry