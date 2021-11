Fodé Oussou Fofana aux militants de l’UFDG : ‘’les militants du RPG sont nos frères…’’

En l’absence du président de l’UFDG, c’est le vice-président chargé des questions juridiques et politiques, Dr Fodé Oussou Fofana qui a présidé la 18ème assemblée générale virtuelle de cette formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo.

Prenant la parole pour la circonstance, il (Dr Fodé Oussou Fofana) a fait savoir que les militants de l’ancien parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) sont leurs frères tout en rappelant que le champion du RPG (Alpha Condé) a gouverné pendant 11 ans et qu’il n’a gouverné qu’avec des gens qui n’étaient pas de l’UFDG et non plus des premiers militants RPG. Pour lui, les premiers militants du RPG n’ont rien bénéficié du régime Condé.

A l’entame, ce responsable de l’UFDG a invité les militants et sympathisants de leur formation politique (UFDG) d’oublier leur ‘’vécu sombre.’’

« On ne peut pas faire de vengeance car, la vengeance appelle toujours la vengeance. Si nous voulons régler tout ce qu’on nous a fait comme mal, le pays ne s’en sortira pas. Je vous prie au nom du président Cellou de pardonner. Nous demandons la justice, mais nous demandons aussi le pardon », a-t-il réitéré.

A l’en croire, en croire, « on n’en veut à personne même les militants du RPG Arc-en-ciel sont nos frères. Ce n’est pas de leur faute si nos routes sont gâtées, ce n’est pas de leur faute si on ne peut pas manger 3 fois par jour. Ils ont cru à un parti, ils ont cru à un idéal, ils ont cru à un homme qui les a trahi. Pendant 11 ans, il y a eu des guinéens qui n’ont pas eu de travail, on sait avec qui il (Alpha Condé) a gouverné. Alpha Condé a gouverné avec des gens qui n’étaient pas de l’UFDG et qui n’étaient aussi les premiers militants du RPG. D’ailleurs les premiers militants du RPG n’ont bénéficié de rien. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08