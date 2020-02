Fodé Oussou Fofana : ‘’le président doit limoger le ministre Taliby Sylla pour mensonge’’

Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) -principal parti de l’opposition- a, dans une note écrite envoyée à Mediaguinee, demandé au président Alpha Condé de “limoger le ministre de l’Energie Cheick Taliby Sylla pour mensonge”.

Il faut avoir peur d’un régime dans lequel se trouvent des ministres dont le seul mérite est leur capacité de transformation coûte que coûte du mensonge en vérité. Les dernières déclarations du Ministre de l’Énergie Cheick Taliby Sylla faisant suite à son affirmation que la Guinée est le 4ème pays exportateur d’énergie de la sous-région ne peuvent susciter que colère et indignation. De qui se moque-t-il en magnifiant une maison non construire et ce, dans la logique des promesses fallacieuses et propagandistes qui nous ont été servies ces dix dernières années? Il faut que ce soit très clair que la Guinée ne pourra pas être exportatrice d’énergie pour la simple raison que nous sommes un pays minier. En développant tout notre potentiel hydroélectrique de 6 000 MW, nous ne pouvons faire face aux seuls besoins des Sociétés minières de l’ordre de 8 000 MW. A cela devront s’ajouter les besoins des Sociétés industrielles et les besoins des ménages guinéens. En augmentant le taux d’électrification du pays la consommation d’électricité des populations augmentera fortement et les besoins énergétiques seront encore plus grands. Dans la situation actuelle nous faisons appel à des achats d’énergie AON, K Energy, Tè Power, centrale flottante etc. pour couvrir nos besoins d’énergie en saison sèche. C’est seulement en saison pluvieuse que nous pourrons être à mesure d’exporter l’excédent si et seulement si des lignes d’interconnexion existent et si la Guinée continue à ne pas couvrir les besoins énergétiques des Sociétés minières de notre pays. Nous n’avons même pas commencé à exporter de l’énergie que nous sommes déjà 4ème. Quelle prouesse ! Que le Ministre Cheick Taliby cesse de nous dorer l’amère pilule de l’incapacité et de l’amateurisme propres à lui et au Gouvernement auquel il appartient à assurer depuis 10 ans une fourniture continue, sans délestages, aux braves populations guinéennes.

Que DIEU sauve la Guinée de cette alpha gouvernance

Honorable Fodé Oussou Fofana