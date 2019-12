Fodé Oussou Fofana : ‘’on vient au dialoguer pour prouver qu’on est un parti républicain’’

Après le retrait de l’opposition du dialogue, le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient d’expliquer pourquoi son parti a participé au cadre de concertation piloté par la Primature. Fodé Oussou Fofana qui présidait ce samedi, la rencontre hebdomadaire des militants de son parti, explique que l’opposition a participé à ce dialogue pour prouver qu’elle est républicaine.

« Vous avez suivi notre retrait du comité de suivi, il faut que j’explique parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les gens sont capables de dire quand on les appelle pour dialoguer, ils ne viennent pas. Le dialogue fait partie de la démocratie, on ne vient pas parce qu’on n’a confiance, on ne vient pas parce qu’on est naïf. Non ! On vient pour prouver au monde entier que nous, en tant que parti politique, nous sommes républicains, nous sommes un parti qui prône la paix et l’unité nationale’’, a-t-il expliqué tout en accusant de faire le semblant en appelant au dialogue.

‘’En venant ce n’est pas parce qu’on avait confiance, mais les gens font toujours semblant comme s’ils nous trompent, ils se trompent eux-mêmes. Les partenaires, les ambassadeurs ont demandé à ce qu’on se retrouve au niveau du comité de suivi pour parler de deux points essentiels. Le premier point, c’est la finalisation des élections locales. Le deuxième point, c’était pour regarder ce processus électoral, faire l’évaluation de ce processus électoral. Regardez comment ça se passe, nous arrivons, évidemment les gens que nous avons en face vous connaissez, c’est le gouvernement. Le gouvernement a envoyé Aboubacar Sylla qui était le chef de délégation. Quand le problème s’est passé, il était dans l’opposition. Aujourd’hui, il est dans la mouvance. Il a été porte-parole de l’opposition, porte-parole de la mouvance, membre du gouvernement de la transition, membre du gouvernement d’Alpha Condé. C’est eux qu’on envoie », a ajouté le chef de file des libéraux démocrates à l’assemblée nationale.

Thierno Sadou Diallo

